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1 ноября, 14:45

Измайловский суд заочно арестовал правнучку лётчика Чкалова Дарью Богданову*

Правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова*. Фото © Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

Правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова*. Фото © Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

Измайловский суд Москвы заочно арестовал Дарью Богданову*, правнучку знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова, по делу о призывах к терроризму. Она признана иноагентом в России и обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в оправдании терроризма. Кроме того, Богданова* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о ее заключении под стражу.

Напомним, что после начала специальной операции Дарья Богданова* вместе с супругом покинула Россию и переехала в Бельгию. Она активно поддерживает проукраинские идеи, в том числе собирая средства для украинских националистических группировок. В конце января эта скандальная блогерша призвала к ядерному удару по Москве. В результате разразившегося скандала другие члены семьи известного советского летчика Валерия Чкалова публично отказались от нее. Против Богдановой было возбуждено уголовное дело, и она была объявлена в розыск. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Как правнучка великого Чкалова мечтает расстреливать русских
Как правнучка великого Чкалова мечтает расстреливать русских

* Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов

Марина Фещенко
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