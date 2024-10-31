Правнучка легендарного лётчика Чкалова внесена в список террористов и экстремистов

Напомним, после начала специальной операции Дарья Богданова* вместе с мужем покинула Россию и отправилась в Бельгию. Она активно выражает проукраинские взгляды, в том числе собирая средства для поддержки украинских националистических формирований. В конце января скандальная блогерша призвала к ядерному удару по Москве. На фоне разразившегося скандала другие родственники знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова отреклись от Богдановой*. Против неё было возбуждено уголовное дело, и она была объявлена в розыск. Отпетой русофобке грозит до семи лет лишения свободы.