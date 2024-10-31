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31 октября, 13:50

Правнучка легендарного лётчика Чкалова внесена в список террористов и экстремистов

Правнучка лётчика Чкалова Дарья Богданова* внесена в перечень экстремистов

Дарья Богданова. Фото из соцсетей

Дарья Богданова. Фото из соцсетей

Правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* внесена в перечень террористов и экстремистов. Её имя появилось в соответствующем списке на сайте Росфинмониторинга.

Скриншот с сайта Росфинмониторинга

Скриншот с сайта Росфинмониторинга

Ранее Богданова также пополнила список иноагентов.

Как живёт правнучка легендарного Чкалова, мечтающая о ядерном ударе по Москве
Как живёт правнучка легендарного Чкалова, мечтающая о ядерном ударе по Москве

Напомним, после начала специальной операции Дарья Богданова* вместе с мужем покинула Россию и отправилась в Бельгию. Она активно выражает проукраинские взгляды, в том числе собирая средства для поддержки украинских националистических формирований. В конце января скандальная блогерша призвала к ядерному удару по Москве. На фоне разразившегося скандала другие родственники знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова отреклись от Богдановой*. Против неё было возбуждено уголовное дело, и она была объявлена в розыск. Отпетой русофобке грозит до семи лет лишения свободы.

Как правнучка великого Чкалова мечтает расстреливать русских
Как правнучка великого Чкалова мечтает расстреливать русских

* Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов

Марина Фещенко
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