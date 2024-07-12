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12 июля, 14:22

Правнучку лётчика Чкалова внесли в реестр иноагентов

Дарья Богданова. Обложка © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

Дарья Богданова. Обложка © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Дарью Богданову* — правнучку известного советского лётчика Валерия Чкалова. Кроме того, в списке оказались проект "Русский криминал"* и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ"*.

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Напомним, после начала спецоперации Дарья Богданова* вместе с супругом бежала из России в Бельгию. Она активно выступает с проукраинской позицией, в том числе собирая деньги в поддержку украинских националистических формирований. В конце января скандальная блогерша призвала к ядерному удару по Москве. На фоне разразившегося скандала прочие родственники легендарного советского лётчика Валерия Чкалова отреклись от Богдановой*. Против Дарьи* завели уголовное дело, и объявили её в розыск. Блогерше грозит до семи лет лишения свободы.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Вишнякова
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