Правнучке лётчика Чкалова грозит 7 лет за призыв сбросить атомную бомбу на Москву
SHOT: Правнучке Чкалова грозит семь лет колонии в РФ за призывы к терактам
Дарья Богданова, правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова. Обложка © X / vonema
Правнучке прославленного советского лётчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой в России может грозить семь лет заключения в колония. SHOT пишет, что в её отношении было заведено уголовное дело в рамках части 2 статьи 205.2 УК РФ за призывы к террористическим действиям с использованием сети Интернет.
Поводом для уголовного преследования стали публикации Богдановой в социальных сетях. В частности, её интервью с украинским каналом, опубликованное в конце января. Это также подтвердил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин со ссылкой на прокуратуру Москвы.
"Ведомство провело проверку по нашему запросу главы ФПБК Виталия Бородина. На неё возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к терроризму с использованием Интернета", – цитирует он ответ прокуратуры.
Напомним, Дарья ведёт активную жизнь в социальных медиа, с нетерпением ждёт победы ВСУ и поражения России в конфликте на Украине, а ещё открыто проводит сборы в поддержку украинских нацбатов. В конце января она решила зайти ещё дальше и призвала к ядерной атаке по Москве. В её понимании, таким образом можно склонить РФ к завершению спецоперации. На отреагировали в Совфеде: зампред комитета по международным делам посчитал, что Богданову следует проверить на государственную измену. Стоит отметить, что прочие родственники легендарного лётчика отреклись от Дарьи после столь умопомрачительных заявлений. Когда было объявлено о начале российской военной спецоперации Богданова, имеющая гражданство РФ и Израиля, вместе с супругом покинули страну и поселились в Бельгии.