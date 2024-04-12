Правнучке лётчика Чкалова грозит 7 лет за призыв сбросить атомную бомбу на Москву

Правнучке прославленного советского лётчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой в России может грозить семь лет заключения в колония. SHOT пишет, что в её отношении было заведено уголовное дело в рамках части 2 статьи 205.2 УК РФ за призывы к террористическим действиям с использованием сети Интернет.

Поводом для уголовного преследования стали публикации Богдановой в социальных сетях. В частности, её интервью с украинским каналом, опубликованное в конце января. Это также подтвердил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин со ссылкой на прокуратуру Москвы.