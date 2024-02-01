Семья Чкалова отреклась от своей родственницы, призвавшей сбросить атомную бомбу на Москву

Игорь Чкалов — правнук Валерия Чкалова, представитель Международного мемориального фонда "Чкалов" — отрёкся от своей родственницы Дарьи Богдановой, ранее призвавшей нанести по Москве ядерный удар. Он отметил, что говорит от лица всей семьи великого лётчика.

"Дарья Богданова очень давно проживает в Бельгии, имеет гражданство Израиля... Могу только предположить, что Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга — экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение... Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может", — приводит слова потомка легендарного лётчика сайт MK.Ru.

Мужчина подчеркнул, что остальные родственники Валерия Чкалова не разделяют позиции Богданой, постоянно проживают в России, работают на благо отечественной науки, спорта, бизнеса и ведут деятельность по сохранению и популяризации истории нашей авиации на протяжении целых десятилетий.