Семья Чкалова отреклась от своей родственницы, призвавшей сбросить атомную бомбу на Москву
В фонде "Чкалов" отреклись от призывавшей бомбить Москву родственницы лётчика
Игорь Чкалов — правнук Валерия Чкалова, представитель Международного мемориального фонда "Чкалов" — отрёкся от своей родственницы Дарьи Богдановой, ранее призвавшей нанести по Москве ядерный удар. Он отметил, что говорит от лица всей семьи великого лётчика.
"Дарья Богданова очень давно проживает в Бельгии, имеет гражданство Израиля... Могу только предположить, что Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга — экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение... Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может", — приводит слова потомка легендарного лётчика сайт MK.Ru.
Мужчина подчеркнул, что остальные родственники Валерия Чкалова не разделяют позиции Богданой, постоянно проживают в России, работают на благо отечественной науки, спорта, бизнеса и ведут деятельность по сохранению и популяризации истории нашей авиации на протяжении целых десятилетий.
Что касается причин такого поведения родственницы, то, считает Игорь Чкалов, всё дело в её желании построить карьеру политического блогера и хайпа в преддверии 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова, которое будет отмечаться 2 февраля.
Напомним, в одном из последних интервью Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. Она считает, что это поможет завершить спецоперацию на Украине. Комментируя скандальное высказывание, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил о необходимости проверить блогершу на государственную измену. Слова Богдановой также осудил сын знаменитого советского лётчика Алексея Маресьева.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова