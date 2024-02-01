"Дурость прёт": Сын Маресьева резко прошёлся по правнучке Чкалова из-за слов о ядерном ударе по Москве

Сын Героя СССР, лётчика Алексея Маресьева Виктор прокомментировал высказывание правнучки Валерия Чкалова Дарьи Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по Москве. По его словам, подобное заявление является дуростью.

"Вообще трудно представить, что она такое несёт. <…> У неё ум теперь другой, доллар всё застилает <…> Вот такое у них теперь отношение к Родине и к великим предкам. Не знаю, чтобы сделал Чкалов, если бы был жив", — сказал Виктор Маресьев изданию Regnum.

Он добавил, что нельзя представить, чтобы адекватный человек призывал к ядерному удару по Москве. Сын Героя СССР вспоминает, что его отец "очень уважал" Чкалова. По словам Маресьева, когда легендарный лётчик-испытатель совершал свои подвиги, было трудно представить, что такое поколение вырастет.