"Дурость прёт": Сын Маресьева резко прошёлся по правнучке Чкалова из-за слов о ядерном ударе по Москве
Сын Маресьева назвал призыв правнучки Чкалова ударить по Москве дуростью
Дарья Богданова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова
Сын Героя СССР, лётчика Алексея Маресьева Виктор прокомментировал высказывание правнучки Валерия Чкалова Дарьи Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по Москве. По его словам, подобное заявление является дуростью.
"Вообще трудно представить, что она такое несёт. <…> У неё ум теперь другой, доллар всё застилает <…> Вот такое у них теперь отношение к Родине и к великим предкам. Не знаю, чтобы сделал Чкалов, если бы был жив", — сказал Виктор Маресьев изданию Regnum.
Он добавил, что нельзя представить, чтобы адекватный человек призывал к ядерному удару по Москве. Сын Героя СССР вспоминает, что его отец "очень уважал" Чкалова. По словам Маресьева, когда легендарный лётчик-испытатель совершал свои подвиги, было трудно представить, что такое поколение вырастет.
Ранее Лайф писал, что правнучка знаменитого советского лётчика, героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по столице. По её мнению, такое решение поможет завершить конфликт на Украине. Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил о необходимости проверить правнучку Чкалова на государственную измену.