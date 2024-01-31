Правнучку Чкалова потребовали проверить на госизмену после призыва о ядерном ударе по Москве

Призывы правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить в соответствии со статьёй 275 УК РФ "Государственная измена". С таким предложением выступил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Надо бы это всё проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что сдаётся мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК РФ, которая называется "Государственная измена". Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют", — поделился мнением он в разговоре с "Лентой.ру".

Законодатель вспомнил, что напротив дома в Перми, где он жил в детстве, находилась школа с памятной табличке в честь встречи Чкалова со школьниками в 1937 году. По его мнению, вряд ли легендарный лётчик пришёл бы в восторг, услышав заявления своей правнучки. А главным выводом, который необходимо сделать по итогам этой ситуации, сенатор считает необходимость развития патриотизма в России.

"Находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории отечества, увы, это так. Но главный вывод должен состоять не в том, чтобы препираться с этими продажными деятелями, а в том, чтобы исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах у нас в стране, когда мы отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда всё растёт", — подытожил Климов, добавив, что если этот урок не будет выучен, то подобные ситуации в дальнейшем будут повторяться.