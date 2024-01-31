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31 января, 09:29
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"Прекрасное завершение конфликта": Правнучка Героя СССР заговорила о ядерном ударе по Москве

Правнучка лётчика Чкалова заявила о необходимости нанести ядерный удар по Москве

Правнучка советского лётчика и Героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова приняла участие в дебатах с журналистом Олегом Кашиным*, во время которых заявила о необходимости нанести ядерный удар по Москве. Об этом пишет MK.RU.

По её словам, это поможет завершить конфликт на Украине. На вопрос о людях, которые могут погибнуть в результате ударов по центру принятия решений, Богданова ответила, что ей будет жалко москвичей, однако сделать "это необходимо".

В ходе дебатов Богданова сравнила сегодняшнюю ситуацию со Второй мировой войной, когда американская сторона сбросила ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Родственница советского лётчика отметила, что тогда удары стали "прекрасным завершением конфликта".

"Для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги", — отметила правнучка Чкалова. Примечательно, что в российской столице живут её бабушка и мама.

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Ранее Лайф писал, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на попытки ВСУ уничтожить её пусковые установки. По словам зампреда Совбеза РФ Медведева, украинской стороне необходимо задуматься о последствиях своих возможных действий. О возможности ядерной войны с Россией также заявил бывший сотрудник Белого дома. Он отметил, что США готовы наращивать эскалацию с РФ вплоть до конфликта с применением ядерного вооружения.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
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