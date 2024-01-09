Американские власти не заинтересованы в нормализации отношений с Россией и готовы наращивать эскалацию вплоть до конфликта с применением ядерного вооружения. О высокой вероятности такого развития событий высказался экс-сотрудник администрации Белого дома при Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.

Бывший помощник главы Минфина США подчеркнул, что жители антироссийски настроенных стран вовсе не хотят превращаться в ядерный пепел по воле своих правителей. Однако американский и европейский истеблишмент служит финансовым гигантам и не собирается думать об интересах народа. Такая деградация Запада может привести к его краху, но если этого не произойдёт — "война неизбежна".