"Война неизбежна": В США указали на деградацию Запада, которая ведёт к его краху
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США держат курс на ядерную войну с Россией
Американские власти не заинтересованы в нормализации отношений с Россией и готовы наращивать эскалацию вплоть до конфликта с применением ядерного вооружения. О высокой вероятности такого развития событий высказался экс-сотрудник администрации Белого дома при Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.
Бывший помощник главы Минфина США подчеркнул, что жители антироссийски настроенных стран вовсе не хотят превращаться в ядерный пепел по воле своих правителей. Однако американский и европейский истеблишмент служит финансовым гигантам и не собирается думать об интересах народа. Такая деградация Запада может привести к его краху, но если этого не произойдёт — "война неизбежна".
"Вашингтон воскресил призрак ядерного армагеддона", — оставил тревожное предостережение Робертс в авторской статье на своём сайте.
Аналогичный прогноз недавно озвучил и 45-й американский лидер Дональд Трамп. По мнению экс-главы Белого дома, нынешний президент США Джо Байден может начать третью мировую войну до ноябрьских выборов.
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