Полянский: Украинский кризис вскрыл планы США по ослаблению и разгрому России

Кризис на Украине вскрыл истинную цель США — ослабление и разгром России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет. Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которое де-факто ведёт войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России", — написал он в соцсети X.

По мнению дипломата, за поражением Украины последуют глобальные изменения в мире. И, как он добавил, Запад совершит огромную ошибку, если после этого не сделает выводов и не озаботится "глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности".