В Организации Объединённых Наций начали осознавать гнилое нутро киевского режима и его губительный характер. Об этом, подводя итоги года, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его мнению, 2023-й выдался довольно непростым, однако он был лучше, чем 2022-й. Полянский отметил, что в ООН чувствуется изменение восприятия украинского кризиса, а также его первопричин и перспектив решения.

"Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН. Для многих всё чётче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно чётко проявились на фоне кризиса вокруг сектора Газа", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 31 декабря.

Полянский указал, что ему приходит достаточно много обращений от простых американцев и граждан некоторых стран Запада: в них люди просят прощения за свои власти и поддерживают Россию. Также он подчеркнул, что многие иностранные независимые эксперты, а также политологи и журналисты готовы присоединяться к созываемым РФ заседаниям Совбеза ООН, чтобы выразить мнение, которое не могут высказать у себя из-за цензуры. Зампостпреда России при всемирной организации добавил, что такого в 2022 году не было.