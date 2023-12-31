Регион

Уведомления отключены

31 декабря, 16:41

Полянский: В ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима

В Организации Объединённых Наций начали осознавать гнилое нутро киевского режима и его губительный характер. Об этом, подводя итоги года, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его мнению, 2023-й выдался довольно непростым, однако он был лучше, чем 2022-й. Полянский отметил, что в ООН чувствуется изменение восприятия украинского кризиса, а также его первопричин и перспектив решения.

"Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН. Для многих всё чётче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно чётко проявились на фоне кризиса вокруг сектора Газа", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 31 декабря.

Москва удивлена молчанием генсека ООН после обстрела Белгорода, заявил Небензя
Москва удивлена молчанием генсека ООН после обстрела Белгорода, заявил Небензя

Полянский указал, что ему приходит достаточно много обращений от простых американцев и граждан некоторых стран Запада: в них люди просят прощения за свои власти и поддерживают Россию. Также он подчеркнул, что многие иностранные независимые эксперты, а также политологи и журналисты готовы присоединяться к созываемым РФ заседаниям Совбеза ООН, чтобы выразить мнение, которое не могут высказать у себя из-за цензуры. Зампостпреда России при всемирной организации добавил, что такого в 2022 году не было.

Ранее Полянский заявил, что Киев потерял шанс на заключение выгодного мирного соглашения. По его словам, каждая возможная сделка будет показывать капитуляцию Украины.

Полянский предсказал судьбу американского оружия на Украине
Полянский предсказал судьбу американского оружия на Украине
Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Дмитрий Полянский
  • ООН
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров