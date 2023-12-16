Украина потеряла шанс на заключение выгодного мирного соглашения — отныне каждая возможная сделка будет демонстрировать её капитуляцию. Такую позицию озвучил в соцсети X первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил о российско-украинских переговорах в Стамбуле весной прошлого года, когда представители Украины отвергли уже достигнутое соглашение.

"И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе (Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями. Но вам не о чем беспокоиться — Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать её капитуляцию", — написал Полянский.