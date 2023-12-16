Полянский заявил, что Украина упустила шанс избежать капитуляции
Постпред РФ Полянский: Любое соглашение по Украине будет отражать её капитуляцию
Украина потеряла шанс на заключение выгодного мирного соглашения — отныне каждая возможная сделка будет демонстрировать её капитуляцию. Такую позицию озвучил в соцсети X первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он напомнил о российско-украинских переговорах в Стамбуле весной прошлого года, когда представители Украины отвергли уже достигнутое соглашение.
"И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе (Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями. Но вам не о чем беспокоиться — Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать её капитуляцию", — написал Полянский.
Ранее Полянский заявил, что все соратники украинского президента бросились бороться за власть и что киевский режим, созданный "фюрером Зеленским", находится в агонии.
t.me / Постпредство России при ООН