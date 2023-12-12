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Опубликовано 11 декабря 2023, 23:15

Полянский предсказал судьбу американского оружия на Украине

Полянский: Оружие, выклянченное Зеленским в Вашингтоне, будет перемолото Россией

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © Zuma / ТАСС

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © Zuma / ТАСС

Всё оружие, выпрошенное Зеленским во время визита в Вашингтон, будет перемолото Российской армией либо брошено. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

"Советую... подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", — предупредил он США и их партнёров.

Полянский уверен, что поставки оружия не повлияют на выполнение целей специальной военной операции. Он также спросил у западных дипломатов, кому они будут поставлять боеприпасы, если всё меньше жителей Незалежной "готовы умирать за антинародный режим Зеленского".

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Ранее Полянский просветил ООН в неизбежности падения Киева из-за грызни вокруг "фюрера Зеленского". По его словам, соратники политика, как пауки в банке, затеяли грызню и борьбу за власть, отворачиваясь от него.

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Лариса Сафронова
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