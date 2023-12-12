Всё оружие, выпрошенное Зеленским во время визита в Вашингтон, будет перемолото Российской армией либо брошено. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

"Советую... подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", — предупредил он США и их партнёров.

Полянский уверен, что поставки оружия не повлияют на выполнение целей специальной военной операции. Он также спросил у западных дипломатов, кому они будут поставлять боеприпасы, если всё меньше жителей Незалежной "готовы умирать за антинародный режим Зеленского".