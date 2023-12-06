Полянский просветил ООН в неизбежности падения Киева из-за грызни вокруг "фюрера Зеленского"
Полянский: Агония режима Зеленского очевидна, соратники начали борьбу за власть
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Обложка © T.me / Постпредство России при ООН
Все соратники Владимира Зеленского начали борьбу за власть, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что киевский режим, который создал нынешний украинский лидер, находится в агонии.
"Примечательно, что агония киевского режима и его фюрера уже настолько становится очевидной, что его соратники, как пауки в банке, затеяли грызню и борьбу за власть, отворачиваясь от своего лидера", — сказал Полянский на заседании всемирной организации, посвящённом ситуации на Украине.
По словам российского дипломата, в последнее время окружение Зеленского активно жалуется на формирование на Украине жёсткой диктатуры, процветание коррупции и фатальные ошибки на фронте. Он указал, что "всё идёт туда, куда не надо", подчеркнув, что Россия об этом говорит уже давно.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине вовсю кипит политическая борьба между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Всё началось с интервью главкома ВСУ, в котором тот вскрыл правду о тупиковости положения дел на фронте. С этим не согласился Зеленский, который сразу объявил планы наступления на текущий и следующий годы, а затем даже призвал Залужного бросить политику. А некоторые члены партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома.