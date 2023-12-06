Все соратники Владимира Зеленского начали борьбу за власть, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что киевский режим, который создал нынешний украинский лидер, находится в агонии.

"Примечательно, что агония киевского режима и его фюрера уже настолько становится очевидной, что его соратники, как пауки в банке, затеяли грызню и борьбу за власть, отворачиваясь от своего лидера", — сказал Полянский на заседании всемирной организации, посвящённом ситуации на Украине.