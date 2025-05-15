Общественники требуют наказать Чулпан Хаматову за дискредитацию ВС РФ

Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал признать актрису Чулпан Хаматову иностранным агентом и привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом он заявил NEWS.ru , комментируя её недавние высказывания о тоске по Москве.

«Почему эта актриса, которая открыто высказалась против своей страны, до сих пор не признана иностранным агентом при всех заработках за границей? Почему она до сих пор не привлечена к ответственности за дискредитацию российской армии? Считаю, что этот вопрос нужно прорабатывать и доводить до результата», — сказал Зайцев.