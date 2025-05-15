Общественники требуют наказать Чулпан Хаматову за дискредитацию ВС РФ
Руководитель «Зов народа» Зайцев предложил признать Чулпан Хаматову иноагентом
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Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал признать актрису Чулпан Хаматову иностранным агентом и привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом он заявил NEWS.ru, комментируя её недавние высказывания о тоске по Москве.
«Почему эта актриса, которая открыто высказалась против своей страны, до сих пор не признана иностранным агентом при всех заработках за границей? Почему она до сих пор не привлечена к ответственности за дискредитацию российской армии? Считаю, что этот вопрос нужно прорабатывать и доводить до результата», — сказал Зайцев.
Зайцев выразил уверенность, что Хаматова тоскует не по городу, а по утраченным заработкам. По его мнению, вопрос о возвращении актрисы в Россию не должен рассматриваться из-за её позиции.
Ранее актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию, откровенно поделилась своими мыслями о возможном возвращении на родину. В интервью она отметила, что ей хотелось бы вновь посетить Москву. Хаматова откровенно высказалась, что после слова «Москва» у неё перехватывает дыхание. Напомним, в 2022 году актриса ушла из театра «Современник» и уехала в Латвию. Она делала русофобские заявления и критиковала действия сторонников СВО.