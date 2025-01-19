Чулпан Хаматова успешно продлила ВНЖ в Латвии

Уехавшая из России актриса и телеведущая Чулпан Хаматова успешно продлила вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм».

«С ВНЖ всё в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у неё нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — рассказала она.