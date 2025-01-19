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19 января, 12:35

Чулпан Хаматова успешно продлила ВНЖ в Латвии

Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Уехавшая из России актриса и телеведущая Чулпан Хаматова успешно продлила вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм».

«С ВНЖ всё в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у неё нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — рассказала она.

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Напомним, Хаматова покинула театр «Современник» и уехала из России в Латвию в феврале 2022. После начала СВО она выступала с русофобскими заявлениями. В частности, актриса называла сторонников освободительной операции непорядочными. В июне 2024 года стало известно, что Хаматову с позором уволили из театра в Латвии. Вскоре она пожаловалась на проблемы с получением ВНЖ. Покупка дома не помогла ей закрепиться.

Николай Рюмин
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