Чулпан Хаматова успешно продлила ВНЖ в Латвии
Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Уехавшая из России актриса и телеведущая Чулпан Хаматова успешно продлила вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм».
«С ВНЖ всё в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у неё нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — рассказала она.
Напомним, Хаматова покинула театр «Современник» и уехала из России в Латвию в феврале 2022. После начала СВО она выступала с русофобскими заявлениями. В частности, актриса называла сторонников освободительной операции непорядочными. В июне 2024 года стало известно, что Хаматову с позором уволили из театра в Латвии. Вскоре она пожаловалась на проблемы с получением ВНЖ. Покупка дома не помогла ей закрепиться.