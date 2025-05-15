«Москва — и перехватывает дыхание»: Чулпан Хаматова призналась, что скучает по России

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова открыто высказалась о своём отношении к возвращению в РФ. Телеведущая рассказала в интервью проекту «Георгий За Кадром», что хотела бы снова увидеть Москву.

«Казалось, всё уже позади, но нет. Достаточно увидеть слово «Москва» — и перехватывает дыхание», — призналась она.