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Регион
14 мая, 21:02

«Москва — и перехватывает дыхание»: Чулпан Хаматова призналась, что скучает по России

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что хотела бы вернуться в Москву

Чулпан Хаматова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Чулпан Хаматова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова открыто высказалась о своём отношении к возвращению в РФ. Телеведущая рассказала в интервью проекту «Георгий За Кадром», что хотела бы снова увидеть Москву.

«Казалось, всё уже позади, но нет. Достаточно увидеть слово «Москва» — и перехватывает дыхание», — призналась она.

Однако, несмотря на это, Чулпан заявила, что возвращение в Россию она рассматривает как шаг с высокими рисками. По её словам, важнейшими факторами для принятия такого решения являются её трое детей.

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Напомним, что Хаматова покинула театр «Современник» и уехала из РФ в Латвию в феврале 2022. После начала спецоперации она выступала с русофобскими заявлениями. Телеведущая негативно оценивала действия сторонников СВО, называя их непорядочными. В июне прошлого года последовало её увольнение из театра в Латвии из-за невостребованности. Она также жаловалась на проблемы с получением ВНЖ. Но уже январе актриса рассказала, что успешно продлила вид на жительство в Риге.

Тимур Хингеев
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