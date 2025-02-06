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Регион
6 февраля, 03:53

Мария Максакова* стала фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах

Покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова* стала фигурантом ещё одного уголовного дела. Артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, экс-солистка Мариинского театра не маркировала материалы на YouTube.

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

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Напомним, что Максакова* стала иноагентом в мае 2023 года. А в декабре 2024-го певицу заочно арестовали за призывы к осуществлению деятельности против России.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariamaksakova

Тимур Хингеев
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