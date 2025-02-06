Мария Максакова* стала фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах

Покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова* стала фигурантом ещё одного уголовного дела. Артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, экс-солистка Мариинского театра не маркировала материалы на YouTube.