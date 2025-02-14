Падение со сцены серьёзно подкосило здоровье матери Марии Максаковой*

У народной артистки России Людмилы Максаковой возникли серьёзные проблемы со зрением после падения на сцене. 84-летняя мать скандально известной Марии Максаковой* обратилась к врачам с жалобами на размытое и искажённое зрение на оба глаза. По данным Telegram-канала Mash, эта проблема продолжается уже несколько месяцев.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что сейчас с актрисой всё в порядке. По его словам, они недавно вместе гастролировали в Сарове, а сейчас она уже вернулась в Москву.

Напомним, что состояние актрисы связано с падением со сцены в ноябре прошлого года. Максакова также провела несколько дней в дневном стационаре офтальмологии. Ей оказали всю необходимую помощь. В ходе лечения артистке провели операцию по восстановлению положения искусственного хрусталика. Кроме того, Максакова страдает от хронических проблем со слухом и сердцем.