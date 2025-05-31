Суд в Москве взыскал с Марии Максаковой* задолженность по требованию ФНС

Столичный мировой суд удовлетворил требование Федеральной налоговой службы о принудительном взыскании задолженности с певицы Марии Максаковой*. Конкретный размер долга не уточняется. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

Параллельно с этим продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого также проходит Максакова*. Ей инкриминируется совершение деяния, подпадающего под пункт «в» части 2 статьи 280.4 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против государственной безопасности.

Суд санкционировал заочный арест подозреваемой. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишения свободы сроком от трёх до шести лет.

А ранее против Максаковой* был зарегистрирован протокол об административном правонарушении. Её обвиняют в несоблюдении порядка деятельности иностранного агента. Певице грозит штраф до 50 тысяч рублей.