С чистой совестью: Хабиб Нурмагомедов оплатил все долги перед налоговой
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © РИА Новости / Антон Денисов
Все налоговые задолженности экс-чемпиона UFC и бойца ММА Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) полностью погашены. Об этом стало известно «Постньюс».
На конец июля у спортсмена накопился долг в 1,8 миллиона рублей, связанный с его незакрытыми платежами как индивидуального предпринимателя. Из-за этой суммы Нурмагомедову грозила блокировка его счетов в России. Тем не менее теперь все финансовые вопросы к непобеждённому чемпиону UFC улажены.
Напомним, что 7 апреля его активы уже были временно заморожены, но уже к 16-му числу он добился их полной разблокировки.
Ранее Федеральная налоговая служба приняла решение о заморозке счетов российского хоккеиста Александра Овечкина. Выяснилось, что основной причиной этого шага стало систематическое непредставление спортсменом налоговых деклараций с 2023 года в статусе индивидуального предпринимателя.