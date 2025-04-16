Хабиб Нурмагомедов добился от ФНС разморозки своих счетов

7 апреля счета экс-чемпиона UFC были заморожены из-за несвоевременной подачи налоговой декларации. Как сообщает Postnews, через неделю Нурмагомедов разрешил ситуацию с ФНС и добился разблокировки своих счетов.

Тем не менее счета четырёх компаний, связанных со спортсменом, по-прежнему остаются под арестом: промоушена Eagle FC, «Музея футбольного мяча», «Музея истории футбольного мяча» и благотворительного фонда Хабиба Нурмагомедова.