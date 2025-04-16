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16 апреля, 09:42

Хабиб Нурмагомедов добился от ФНС разморозки своих счетов

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

7 апреля счета экс-чемпиона UFC были заморожены из-за несвоевременной подачи налоговой декларации. Как сообщает Postnews, через неделю Нурмагомедов разрешил ситуацию с ФНС и добился разблокировки своих счетов.

Тем не менее счета четырёх компаний, связанных со спортсменом, по-прежнему остаются под арестом: промоушена Eagle FC, «Музея футбольного мяча», «Музея истории футбольного мяча» и благотворительного фонда Хабиба Нурмагомедова.

В первых двух случаях заморозка связана с отсутствием налоговых деклараций, а в последних двух — с неоплаченными долгами на сумму 4,9 тыс. рублей.

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Напомним, в мае прошлого года стало известно об огромных долгах Хабиба Нурмагомедова перед ФНС. В июне счета бойца арестовали. А всё из-за долга в 300 миллионов рублей. 6 августа судебные приставы арестовали имущество экс-чемпиона UFC на 79 миллионов.

Александра Мышляева
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