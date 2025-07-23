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23 июля, 08:26

Хабиб снова в долгах: Нурмагомедову грозит третья блокировка счетов

Mash на спорте: Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 1,8 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khabib_nurmagomedov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khabib_nurmagomedov

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь попал в поле зрения налоговой — теперь из-за долга в 1,8 млн рублей. В ближайшее время его счета могут снова заблокировать. Это уже третий случай за последние два года. Об этом сообщил Mash на спорте.

Первый скандал разгорелся в 2024 году, когда Нурмагомедов задолжал 302 миллиона рублей. Тогда судебные приставы арестовали не только его банковские счета, но и имущество: от семейного дома в Дагестане до роскошных Ferrari и Mercedes. Ограничения коснулись даже связанного с ним промоушена Eagle FC и его благотворительного фонда. Спустя неделю после блокировки спортсмен закрыл долг — и ограничения сняли. Однако уже в апреле 2024 года его счета вновь оказались под заморозкой, теперь за несвоевременное предоставление налоговой декларации.

Хабиб Нурмагомедов добился от ФНС разморозки своих счетов
Хабиб Нурмагомедов добился от ФНС разморозки своих счетов

Ранее Хабиб Нурмагомедов уже высказывался о рисках, связанных с экстримом. Он неоднократно подчёркивал, что профессиональные бойцы должны избегать потенциально опасных увлечений вне октагона. Недавно он выразил недовольство увлечением своего близкого друга и ученика — Ислама Махачева, который выложил в соцсети фото на горном мотоцикле.

Милена Скрипальщикова
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