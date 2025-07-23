Хабиб снова в долгах: Нурмагомедову грозит третья блокировка счетов

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь попал в поле зрения налоговой — теперь из-за долга в 1,8 млн рублей. В ближайшее время его счета могут снова заблокировать. Это уже третий случай за последние два года. Об этом сообщил Mash на спорте.

Первый скандал разгорелся в 2024 году, когда Нурмагомедов задолжал 302 миллиона рублей. Тогда судебные приставы арестовали не только его банковские счета, но и имущество: от семейного дома в Дагестане до роскошных Ferrari и Mercedes. Ограничения коснулись даже связанного с ним промоушена Eagle FC и его благотворительного фонда. Спустя неделю после блокировки спортсмен закрыл долг — и ограничения сняли. Однако уже в апреле 2024 года его счета вновь оказались под заморозкой, теперь за несвоевременное предоставление налоговой декларации.