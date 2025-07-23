Хабиб снова в долгах: Нурмагомедову грозит третья блокировка счетов
Mash на спорте: Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 1,8 млн рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khabib_nurmagomedov
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь попал в поле зрения налоговой — теперь из-за долга в 1,8 млн рублей. В ближайшее время его счета могут снова заблокировать. Это уже третий случай за последние два года. Об этом сообщил Mash на спорте.
Первый скандал разгорелся в 2024 году, когда Нурмагомедов задолжал 302 миллиона рублей. Тогда судебные приставы арестовали не только его банковские счета, но и имущество: от семейного дома в Дагестане до роскошных Ferrari и Mercedes. Ограничения коснулись даже связанного с ним промоушена Eagle FC и его благотворительного фонда. Спустя неделю после блокировки спортсмен закрыл долг — и ограничения сняли. Однако уже в апреле 2024 года его счета вновь оказались под заморозкой, теперь за несвоевременное предоставление налоговой декларации.
Ранее Хабиб Нурмагомедов уже высказывался о рисках, связанных с экстримом. Он неоднократно подчёркивал, что профессиональные бойцы должны избегать потенциально опасных увлечений вне октагона. Недавно он выразил недовольство увлечением своего близкого друга и ученика — Ислама Махачева, который выложил в соцсети фото на горном мотоцикле.