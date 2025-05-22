«Мне это не нравится»: Хабиб раскритиковал новое увлечение Ислама Махачева

Хабиб Нурмагомедов выразил неодобрение увлечению Ислама Махачева экстремальным мотоспортом. Непобеждённый экс-чемпион UFC прокомментировал фотографию действующего чемпиона в лёгком весе, на которой тот запечатлен на эндуро-мотоцикле в горной местности.

Махачев на эндуро-мотоцикле в горной местности. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Islam_Makhachev

Ранее Махачев официально объявил о своём переходе в полусредний вес, покидая лёгкую категорию. Это решение не стало для поклонников неожиданностью, так как сам спортсмен неоднократно высказывался о своих амбициях завоевать второй пояс UFC. В лёгком весе Махачев достиг невероятных высот, успешно защитив свой титул уже в четвёртый раз.