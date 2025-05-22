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22 мая, 04:43

«Мне это не нравится»: Хабиб раскритиковал новое увлечение Ислама Махачева

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал увлечение Махачева мотоспортом

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Хабиб Нурмагомедов выразил неодобрение увлечению Ислама Махачева экстремальным мотоспортом. Непобеждённый экс-чемпион UFC прокомментировал фотографию действующего чемпиона в лёгком весе, на которой тот запечатлен на эндуро-мотоцикле в горной местности.

Махачев на эндуро-мотоцикле в горной местности. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Islam_Makhachev

Махачев на эндуро-мотоцикле в горной местности. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Islam_Makhachev

«Ислам, мне это не нравится», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

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Ранее Махачев официально объявил о своём переходе в полусредний вес, покидая лёгкую категорию. Это решение не стало для поклонников неожиданностью, так как сам спортсмен неоднократно высказывался о своих амбициях завоевать второй пояс UFC. В лёгком весе Махачев достиг невероятных высот, успешно защитив свой титул уже в четвёртый раз.

Артём Гапоненко
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