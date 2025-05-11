Махачев перешёл в полусредний вес, чтобы стать двойным чемпионом UFC

Российский боец Ислам Махачев подтвердил свой переход в полусредний вес из лёгкого. О своём намерении сделать это он говорил давно и объяснял решение желанием выиграть второй пояс UFC. В своём дивизионе Махачев уже добился максимальных результатов, когда смог защитить титул в четвёртый раз. Однако переход в другую весовую категорию зависел от результатов боя американца Белала Мухаммада и австралийца Джека Маддалены.

Махачев не раз говорил, что считает Мухаммада своим другом, тем более что спортсмены провели много тренировок бок о бок. Когда стало известно, что в поединке с Маддаленой Белал проиграл, тогда у Махачева открылся прямой путь к новым свершениям.

«Пришло время стать двойным чемпионом», — написал Махачев на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что при этом не собирается оставлять пояс в лёгком весе.