Махачев перешёл в полусредний вес, чтобы стать двойным чемпионом UFC
Боец UFC Махачев подтвердил переход в полусредний вес после победы Маддалены
Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / АР
Российский боец Ислам Махачев подтвердил свой переход в полусредний вес из лёгкого. О своём намерении сделать это он говорил давно и объяснял решение желанием выиграть второй пояс UFC. В своём дивизионе Махачев уже добился максимальных результатов, когда смог защитить титул в четвёртый раз. Однако переход в другую весовую категорию зависел от результатов боя американца Белала Мухаммада и австралийца Джека Маддалены.
Махачев не раз говорил, что считает Мухаммада своим другом, тем более что спортсмены провели много тренировок бок о бок. Когда стало известно, что в поединке с Маддаленой Белал проиграл, тогда у Махачева открылся прямой путь к новым свершениям.
«Пришло время стать двойным чемпионом», — написал Махачев на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что при этом не собирается оставлять пояс в лёгком весе.
Напомним, американский боец арабо-палестинского происхождения Белал Мухаммад проиграл австралийцу Джеку Делле Маддалене в главном поединке турнира UFC 315, который прошёл в канадском Монреале, и лишился чемпионского пояса в полусреднем весе. Комментируя возможный бой с российским чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым, Маддалена признался, что готов к этому вызову.