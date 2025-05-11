Махачев узнал имя возможного следующего соперника в UFC
Австралиец Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе
Бой Джека Деллы Маддалены и Белала Мухаммада на UFC 315. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Американский боец арабо-палестинского происхождения Белал Мухаммад проиграл австралийцу Джеку Делле Маддалене в главном поединке турнира UFC 315, который прошёл в канадском Монреале, и лишился чемпионского пояса в полусреднем весе.
Бой прошёл все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Стоит отметить, что спортсмены выдали настоящее шоу, нанеся друг другу больше сотни точных ударов.
Комментируя возможный бой с российским чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым, Маддалена признался, что готов к этому вызову.
Напомним, от результатов этого боя зависело, с кем проведёт следующий поединок Махачев. Теперь россиянин может подняться в полусредний дивизион и провести бой с новым обладателем пояса. При этом ранее спортсмен заявил, что не намерен отказываться от титула в лёгком весе, на который претендует испанец грузинского происхождения Илия Топурия.