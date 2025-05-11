Махачев узнал имя возможного следующего соперника в UFC

Напомним, от результатов этого боя зависело, с кем проведёт следующий поединок Махачев. Теперь россиянин может подняться в полусредний дивизион и провести бой с новым обладателем пояса. При этом ранее спортсмен заявил, что не намерен отказываться от титула в лёгком весе, на который претендует испанец грузинского происхождения Илия Топурия.