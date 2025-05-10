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Регион
10 мая, 04:26

Махачев заявил о намерении сохранить пояс чемпиона UFC в лёгком весе

Боец MMA Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC

Боец MMA Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал свои планы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он выпустил пост о будущем поединке.

«Главное событие на турнире UFC 315 в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но вне зависимости от результата этого поединка, я не собираюсь освобождать пояс в лёгком дивизионе», — заявил Махачев в соцсетях.

Отметим, что 11 мая в рамках главного карда турнира UFC 315 встретятся чемпион полусреднего веса американец Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена.

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Махачев владеет поясом лёгкого дивизиона, в который недавно перешёл испанец Илия Топурия, освободив титул полулёгкого веса. Он может стать следующим соперником россиянина. Их поединок может пройти будущим летом.

Ранее стало известно, что UFC рассматривает проведение турниров в России в будущем. Об этом заявил на пресс-конференции президент организации Дана Уайт.

Лия Мурадьян
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