Волкановски победил Лопеса и вернул титул чемпиона UFC в полулёгком весе

Австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волкановски вернул себе титул чемпиона UFC в полулёгком весе, победив бразильца Диего Лопеса. Бой состоялся в Майами, штат Флорида, США.

Главное событие турнира UFC 314 продлилось все пять раундов и завершилось единогласной победой Волкановски (49:46, 49:46, 48:47). У 36-летнего Волкановски теперь 27 побед и четыре поражения в MMA. У его 30-летнего соперника — 23 победы и семь поражений. Бой проходил за вакантный титул, который оставил грузин Илия Топурия после перехода в лёгкий вес.

В соглавном поединке вечера бывший претендент на пояс американец 38-летний Майкл Чендлер проиграл 30-летнего британцу Пэдди Пимблетту техническим нокаутом в третьем раунде. У первого теперь 23 победы при 10 поражениях в MMA, а у второго 23 победы и три поражения.