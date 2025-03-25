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25 марта, 12:11

Экс-чемпион UFC загремел за решётку из-за педофила, который домогался его маленького сына

Экс-чемпиона UFC Веласкеса приговорили к 5 годам тюрьмы за покушение на убийство

Кейн Веласкес. Обложка © Wikipedia

Кейн Веласкес. Обложка © Wikipedia

Экс-чемпиона UFC Кейна Веласкеса приговорили к пяти годам лишения свободы в США за покушение на убийство и вооружённое нападение. Спортсмена судили за инцидент трёхлетней давности, когда он напал на некого Харри Гуларте, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его четырёхлетнему сыну.

По данным окружной прокуратуры округа Санта-Клара, в феврале 2022 года Гарри Юджин Гуларте был обвинён в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Его семья управляла детским садом, который посещал также сын Веласкеса. В процессе расследования правоохранительные органы установили, что Гуларте причастен к более чем ста случаям развратных действий. Мужчина был быстро задержан, но вскоре вышел на свободу под залог в размере 50 тысяч долларов. Именно в этот момент боец UFC решил взять дело в свои руки и самостоятельно добиться справедливости.

Веласкес выследил машину, на которой передвигался Гуларте вместе с его матерью и отчимом, и расстрелял автомобиль. Гарри Юджин, ради которого была задумана месть, остался невредим, в то время как его отчим получил ранения в области туловища и руки. Бойца задержали и заключили под стражу без возможности выхода под залог. В итоге Кейну предъявили шесть обвинений, среди которых было покушение на убийство.

Множество известных спортсменов, среди которых и Хабиб Нурмагомедов, выразили поддержку Кейну. Тем не менее усилия адвокатов бойца по его освобождению под залог не приносили результатов. Только с четвёртой попытки им удалось добиться успеха: Веласкесу разрешили вернуться домой с GPS-браслетом на ноге после внесения залога в размере $1 миллиона, а также ему было запрещено приближаться к пострадавшим ближе, чем на 300 метров.

После того как Кейн оказался на свободе, он вновь вернулся к занятиям спортом. В то же время продолжались судебные разбирательства по его делу, в ходе которых он признал свою вину в покушении, что позволило ему избежать пожизненного заключения. Сегодня, 25 марта, был оглашён окончательный приговор. Несмотря на требования прокурора о 30 годах или пожизненном заключении, Веласкеса приговорили к пяти годам тюремного заключения. Стоит отметить, что время, проведённое им в тюрьме и под домашним арестом, будет засчитано в срок. Таким образом, Кейн уже отсидел три года. Он также имеет возможность рассчитывать на досрочное освобождение.

Кроме того, несовершеннолетний сын Веласкеса во время судебных слушаний подтвердил факты растления. В процессе расследования стало известно, что он не был единственной жертвой. Гарри Юджин Гуларте не признал своей вины, однако 2 июня он предстанет перед судом для выяснения всех обстоятельств дела.

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Ранее Life.ru сообщал, что полиция в Уфе разыскивает мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. По статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней» ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Уточнялось, что заманить жертву педофил мог под предлогом помощи бабушке.

Мария Любицкая
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