Валентина Шевченко победила Фиоро и в восьмой раз защитила чемпионский титул UFC

В ночь на 11 мая в Монреале (Канада) проходит турнир UFC 315. В со-главном бою встретились действующая чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и претендентка из Франции Манон Фиоро. Поединок продлился все отведённые пять раундов, после чего судьи единогласно отдали победу представительнице Кыргызстана.

Валентина Шевченко победила Фиоро. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Это уже восьмая успешная защита титула для Шевченко. На её счету теперь 14 побед в UFC при 18 проведённых боях.