Валентина Шевченко победила Фиоро и в восьмой раз защитила чемпионский титул UFC
Валентина Шевченко с чемпионским поясом перед UFC 315. Обложка © X / Valentina Shevchenko
В ночь на 11 мая в Монреале (Канада) проходит турнир UFC 315. В со-главном бою встретились действующая чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и претендентка из Франции Манон Фиоро. Поединок продлился все отведённые пять раундов, после чего судьи единогласно отдали победу представительнице Кыргызстана.
Валентина Шевченко победила Фиоро. Видео © Telegram / UFC Eurasia
Это уже восьмая успешная защита титула для Шевченко. На её счету теперь 14 побед в UFC при 18 проведённых боях.
Ранее российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что не намерен расставаться с поясом, независимо от исхода главного события UFC 315, где встречаются чемпион полусреднего веса американец Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена. Россиянин подчеркнул, что результат этого боя повлияет на его дальнейшие планы, но вакантным титул не станет.