29 побед в UFC, но ФНС на хвосте: как Хабиб продолжает зарабатывать, игнорируя политику 29 побед в UFC, долги перед ФНС и дружба с шейхами. Life.ru выяснял, как в 2025 году живёт и строит свою империю Хабиб Нурмагомедов и почему он не хочет в политику. 22 июля, 04:01 Хабиб Нурмагомедов общается со многими знаменитостями, но не лезет в политику. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Звезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29 побед в 29 боях. Однако имя дагестанского спортсмена продолжает оставаться на слуху и бьёт все рейтинги. Хабибу, конечно, повезло. Он стал звездой в самый расцвет популярности ММА и лучших времён в UFC. За его перепалками с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Тони Фергюсоном наблюдали даже те, кто далёк от мира спорта. Он поймал эту славу не только благодаря пиар-кампании и треш-токам, но и ярким победам. И Хабиб продолжает держать марку даже спустя годы.

Бизнес Хабиба Нурмагомедова в России и за рубежом

В 2025 году Хабиб — в первую очередь тренер и наставник для бойцов собственной школы. Кроме того, у него есть бизнес в разных сферах. У Нурмагомедова имеются свой оператор мобильной связи, бренды протеиновых батончиков и питьевой воды, фитнес-приложения, сеть ресторанов быстрого питания и даже дело, связанное с сельским хозяйством. Также с 2020 года Нурмагомедов владеет российским промоушеном ММА Eagle Fighting Championship (EFC), который он приобрёл за 1 миллион долларов.

Хабиб Нурмагомедов, президент ФК ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и боец Ислам Махачев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov

У Хабиба есть бизнес и за рубежом. В ОАЭ у него имеется сеть спортивных комплексов. Также в Дубае вместе со звездой мирового футбола Кларенсом Зеедорфом он запустил футбольную школу Seedorf Khabib Performance Club. Нурмагомедов является и лицом местной авиакомпании Etihad. Эмираты Нурмагомедов посещает регулярно — не только из-за того, что это мусульманская страна. Российского бойца связывает давняя дружба с наследным принцем Дубая — Мухаммедом бин Салманом. Ещё будучи бойцом, Хабиб готовился к своим поединкам в этой стране.

Спортсмен активно ведёт публичную жизнь и в Европе, и в США. Российского бойца уважают везде. Так, он стал гостем недавнего финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Интер» (5:0), где принимал участие в прямом телевизионном эфире с известным американским YouTube-блогером и рэпером IShowSpeed. Хабиб и стример в шутку устроили перепалку, а потом весело посмеялись. Видео с этим моментом разлетелось по всем соцсетям.

Он посещает крупные турниры, такие как чемпионат Европы и мира по футболу, матчи НХЛ. Несмотря на санкции в отношении российских спортсменов, Хабиб продолжает оставаться на плаву и его везде тепло принимают.

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и Хабиб Нурмагомедов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov

Почему Хабиб не идёт в политику?

Удивительно, но Хабиб, который пользуется большим авторитетом не только на родине, но и во всём мире, не хочет идти в политику. Для бывших спортсменов это обычная практика. Так, боксёр Николай Валуев, фигуристка Ирина Роднина, хоккеист Вячеслав Фетисов, дзюдоист Дмитрий Носов, конькобежка Светлана Журова и другие нашли себя и в этом направлении.

Но Хабиб никогда не хотел и не планировал заниматься политикой. Как только стало известно о его уходе из спорта, дядя бойца Нурмагомед Нурмагомедов выразил мнение, что это направление не близко его родственнику.

— Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой, он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, заниматься благотворительностью. У него абсолютно нет интереса к политике и власти, — говорил Нурмагомедов в интервью ТАСС.

В 2024 в подкасте PBD уже сам Хабиб объяснил, почему не лезет в политику.

— Если вы хотите ввязать меня в политические игры, у меня есть шанс стать большой политической фигурой, работая нужным образом. Но я не хочу этого — и всем это известно. Я хочу оставаться вдалеке от политики, потому что в политике вещи никогда не останавливаются — всегда всё меняется: перемены без остановки, проблемы. Я хочу быть обычным человеком. Если я могу помочь людям — я помогу им, — признавался Орёл.

Возможно, мнение и слова такого весомого человека повлияли бы как-то на действия мировых спортивных властей и помогли вернуть россиян на международные соревнования.

Хабиб Нурмагомедов владеет сетью спорткомплексов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov

Проблемы с налогами и статус звезды

Однако не так идеальна звезда UFC. В 2024 году стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета экс-чемпиона UFC в лёгком весе из-за долга в размере 320 миллионов рублей. Судебные приставы даже взяли под арест имущество спортсмена (большой дом в Дагестане и личный автопарк с шестью люксовыми машинами). Но позже Хабиб погасил все долги.

В этом году история повторилась. Весной счета Нурмагомедова опять были заблокированы ФНС. На этот раз причиной послужило то, что боец вовремя не предоставил декларацию о доходах за 2024 год.

Как вы оцениваете постспортивную карьеру Хабиба? 0 Настоящий бизнес-гений! Хорошо, но мог бы и в политике себя попробовать Главное, что деньги делает, — молодец Разочарован — слишком коммерческий подход

Авторы Галина Глазко