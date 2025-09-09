8 обожаемых всеми экстрасенсов из «Битвы», которые оказались шарлатанами и получили срок

Через «Битву экстрасенсов» прошло около сотни всевозможных практиков. Это были маги, друиды, волхвы, шаманы, даже один вампир там участвовал. И победил в 24-м сезоне. Теперь у шоу есть свой наследник — «Битва сильнейших». Там между собой соревнуются победители прошлых сезонов. А задания становятся всё изощрённее и сложнее. Но не всем суждено построить имидж на своём потустороннем даре. Кое-кто из участников программы оказывался мошенником и попадал на скамью подсудимых. Кто именно — расскажем в материале.

Наталья Бантеева

Наталья Бантеева управляла собственной школой экстрасенсов. Там нужно было идти в морг и определять, от чего умер человек. Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Наталья Бантеева — достаточно занятная женщина. Начнём с того, что ей удалось посидеть в тюрьме задолго до «Битвы экстрасенсов». Перед тем, как принять участие в шоу и победить в 9-м сезоне, она становилась фигурантом пяти уголовных дел. Кражи и распространение «запрещёнки» — это её главные статьи. Бантеева охотно делилась подробностями. «В 18 лет меня посадили, но к этому времени я провела уже четыре года под следствием в «Крестах». За это время я сама стала авторитетом», — делилась Наталья в интервью. И добавляла: «Женщина-авторитет — это ужасно, её все боятся и ненавидят одновременно». Стать неформальным лидером в тюрьме, по словам Бантеевой, ей помог знакомый маг-авторитет, который научил девушку пользоваться даром. А после «Битвы экстрасенсов» Бантеева снова оказалась фигуранткой скандала: она основала собственную школу магии и незаконно водила учеников в морг определять, от чего именно скончались умершие.

Максим Левин

Максим Левин — самый скандальный с точки зрения криминала участник «Битвы экстрасенсов». Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Максим Левин описывал себя как «родового ведуна». В этом чине он взял «Синюю руку» в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Вскоре выяснились скандальные подробности: оказывается, Левин участвовал в шоу, будучи в федеральном розыске. А его настоящее имя — Максим Николаев. Ведун ещё с конца 2010-х обвиняется в мошенничестве. Он зарекомендовал себя как «обнальщик», помогал бизнесменам уходить от налогов. Но и тут не преуспел и сорвался — «кинул» коллег из Китая на 10 миллионов, и те написали на него заявление. И это был не первый эпизод мошенничества, потому что раньше Николаев брал кредиты на чужие паспорта, был пойман и получил условный срок (за 3 миллиона рублей). Эпизод с китайскими предпринимателями случился в 2019 году, Максим сразу оказался в розыске и сменил фамилию, а в 2021 году принял участие в «Битве экстрасенсов». Летом 2022 года экстрасенс получил 3 года реального тюремного срока. А потом вышел из тюрьмы и принял участие в «Битве сильнейших» 2025 года, это был второй сезон.

Юлий Миткевич-Далецкий

Юлий Миткевич-Далецкий пошёл на «Битву экстрасенсов» ради разоблачения. А потом сам попал на скамью подсудимых. Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Для Юлия Миткевича-Далецкого «Битва экстрасенсов» стала шансом «разоблачить мистификаторов». Он был уверен, что на шоу люди просто имитируют паранормальные способности. Он не смог победить в пятнадцатом сезоне, но нашёл свою любовь — колдунью Татьяну Ларину. Брак оказался несчастливым. Они развелись через два года. А потом полиция задержала Юлия с крупным размером запрещённых веществ. Сам «разоблачитель» утверждал, что его подставили те, кому не понравилась критика шоу. Его судьба ныне неизвестна. Возможно, всё ещё отбывает наказание.

Юрий Оленин

Юрий Оленин участвовал в 9-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Он проявил себя как уфолог. Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Юрий Оленин участвовал в девятой «Битве», но проиграл Бантеевой. Зато рассказал всем, что он знал о крушении подлодки «Курск» в 2000 году ещё задолго до трагедии. По словам Юрия, авария произошла в результате столкновения с затонувшим кораблём пришельцев. После шоу Оленин получил некоторую известность, стал заниматься частной практикой с клиентами. В итоге за это Юрий и ещё 11 человек оказались в тюрьме по делу о вымогательстве. Оленин получил три года. Следствие выяснило, что ему удалось обмануть 21 человека и заработать 16 миллионов рублей.

Арсений Караджа

Арсений Караджа участвовал в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов», а потом свернул не туда. Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Арсений Караджа стал одним из самых молодых участников 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». На шоу он утверждал, что знаком как с тёмной магией, так и со светлой, но всегда выбирает сторону света. Правда, в 2017 году в Санкт-Петербурге мужчина попытался похитить из магазина в питерском ТЦ «Галерея» целый ворох относительно дорогой одежды, а при задержании у него обнаружили запрещённые вещества. Всё закончилось условным сроком.

Павел Люндишев

Павел Люндишев попал на скамью подсудимых уже после «Битвы экстрасенсов». Фото © OK / Павел Люднищев

Павел Люндишев на «Битве экстрасенсов» представлялся как «белый маг и целитель в пятом поколении». В 2011 году в Ялте он стал фигурантом дела о мошенничестве. После «Битвы» Павел оказывал частные услуги. И однажды предложил клиентке решить вопрос с недвижимостью. На взятку судье потребовалось 15 тысяч долларов. Люндишев получил только 5 тысяч, это был первый транш, во время передачи денег мага задержали.

Свами Даши

Свами Даши становился победителем «Битвы экстрасенсов». Но это не уберегло его от ареста. Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Свами Даши оказался победителем 17-го сезона «Битвы экстрасенсов». Но у него всё равно появились проблемы с законом. В 2017 году мастер восточных практик и ученик Ошо ехал по Санкт-Петербургу на машине бизнес-класса. Он вызвал подозрения у ДПС, потому что похожее авто числилось в угоне. VIN номера машины не совпали. Свами обвинили в угоне. Тот утверждал, что купил машину и не был причастен к угону. Но Свами Бодхи Даши всё равно арестовали за угнанный «бентли».

Артём Краснов

Артём Краснов посетил «Новую битву экстрасенсов» в качестве мага и вампира. Фото © Rutube / «Битва экстрасенсов»

Артём Краснов пришёл на «Новую битву экстрасенсов» в 2024 году. Это был 24-й сезон шоу. Он представился магом и вампиром, главную «руку» не получил, но стал победителем в номинации зрительских симпатий. Затем Краснов участвовал в «Битве сильнейших», во втором сезоне. Примерно в то же время стал фигурантом дела о мошенничестве. Москвичка заплатила владельцу Telegram-канала, предположительно, связанного с Красновым, 10 тысяч рублей за личную консультацию, после отправки денег её заблокировали. История превратилась в уголовное дело.