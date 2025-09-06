Саундтрек украли, волчок придумали позже, а знатоков выбирают как масонов: главные тайны «Что? Где? Когда?» Оглавление Без диплома телевизионщика: Как художник Ворошилов обманул систему и создал культ Режиссёр вместо гуру: Почему после Ворошилова ведущим взяли непубличного Крюка Украденный саундтрек и волчок-самозванец: Какие символы «ЧГК» появились по ошибке Вопрос, который сломал всех: Зачем пилотов кормят разной едой и почему знатоки его ненавидят 50 лет назад, 4 сентября 1975 года, в эфир вышла телепередача «Что? Где? Когда?». Знаменитый волчок, чёрный ящик и каверзные вопросы — всего этого изначально не было. Life.ru рассказывает, как скромная телеигра для эрудитов стала культовым шоу. 6 сентября, 06:01 «Что? Где? Когда?» — полвека легендарной игре. Обложка © ТАСС / Игорь Зотин

Без диплома телевизионщика: Как художник Ворошилов обманул систему и создал культ

Телепередача «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир Центрального телевидения СССР в 1975 году. В то время телевидение находилось на подъёме, а общество жаждало новых форматов. В таких условиях зрителям предложили уникальное для тех времён зрелище: не соревнование спортсменов или артистов, не обсуждение новостей или политических реалий, а напряжённая битва умов, где знания, логика и интуиция становились главным оружием.

Её автором стал Владимир Ворошилов — художник по образованию, режиссёр и телеведущий, человек необыкновенной харизмы. Именно он сумел объединить театральность, интеллектуальность и телевизионную динамику в один уникальный формат.

Изначально идея игры выглядела просто: зрители направляли свои вопросы, а команда знатоков пыталась на них ответить в ограниченное время. Однако за этой простотой скрывался целый комплекс организационных и режиссёрских решений. На экране впервые появилась концепция, где аудитория не просто наблюдает за происходящим, а активно участвует в процессе, поскольку именно её вопросы определяли ход игры. Поэтому «Что? Где? Когда?» можно считать одной из первых интерактивных программ на советском телевидении.

Первые выпуски проходили в формате телеспектакля. В студии стоял стол, за которым сидели знатоки, напротив — ведущий. Ворошилов, облачённый в неизменный костюм, был настоящим арбитром, который умел задавать атмосферу лёгкой напряжённости, но при этом не выходил за рамки интеллигентности.

Интересно, что в самом начале передачи не существовало привычного сегодня «волчка» — вращающегося барабана, определяющего, чей вопрос будет задан. Он появился лишь в 1980 году и сразу стал символом программы, подчеркнув её азарт и непредсказуемость. С этого момента каждая игра превращалась в маленькое шоу, где случай и судьба играли не меньшую роль, чем знания.

Режиссёр вместо гуру: Почему после Ворошилова ведущим взяли непубличного Крюка

В СССР передача выполняла особую функцию. Она демонстрировала, что в социалистическом обществе интеллект — это ценность, которая достойна массового внимания. «Что? Где? Когда?» предлагала идеал эрудита, способного быстро мыслить и принимать решения. Именно тогда появились первые «звёздные» знатоки, имена которых знала вся страна: Александр Друзь, Наталья Соловьёва и другие.

ЧГК фактически стала первым интерактивным интеллектуальным шоу. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Зрительские письма шли мешками, поскольку им предоставили уникальную возможность — сыграть против знатоков. Победа зрителей считалась не менее значимой, чем успех игроков за столом.

В конце 1980-х годов программа пережила переосмысление. Атмосфера экспериментов не обошла стороной интеллектуальную игру: вопросы стали более разнообразными, а иногда даже провокационными. На телевидении появилось больше развлекательных шоу, и «Что? Где? Когда?» пришлось конкурировать за внимание зрителей.

В 1990-е годы игра сохранила своё уникальное место, хотя общество переживало кризис. В условиях хаоса и нестабильности программа напоминала о том, что интеллект и культура остаются важными ценностями. Ведущим по-прежнему оставался Ворошилов, и именно его фигура помогла сохранить передачу в непростое для страны время.

После смерти Владимира Ворошилова в 2001 году ведущим стал Борис Крюк, который ранее был режиссёром программы. Он сохранил традиции, но внёс и новые элементы. Появились специальные выпуски, расширился состав знатоков, усилилась визуальная составляющая.

Борис Крюк ведёт ЧГК с 2001 года. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

К этому времени игра окончательно превратилась в культовую. Существовали даже клубы поклонников передачи, а имена «долгожителей» среди знатоков вошли в культурный обиход.

Сегодня «Что? Где? Когда?» продолжает выходить на Первом канале и остаётся одной из немногих программ с советским «стажем», сохранившихся в эфире. Несмотря на то что телевидение изменилось и уступает позиции интернету, игра держит планку. Для многих зрителей она — островок традиции, интеллектуальное шоу, которое противопоставляется массовому развлекательному формату.

Украденный саундтрек и волчок-самозванец: Какие символы «ЧГК» появились по ошибке

Вращающийся барабан, который стал одним из главных атрибутов проекта, появился только спустя пять лет после первого выпуска. Он не только сделал игру зрелищнее, но и стал символом случайности, подчёркивая, что даже самые умные не могут контролировать всё.

Особый интерес к этой передаче вызывает её закрытость. Войти в клуб знатоков нельзя по открытому конкурсу. Кандидаты отбираются по рекомендациям действующих участников и редакторов программы.

Музыкой, сопровождающей игру, служит фрагмент произведения Михаила Спиридонова «Времена года». Сегодня данная мелодия воспринимается в массовом сознании не иначе как «саундтрек интеллекта».

В советские годы редакция телепередачи получала сотни тысяч писем ежегодно. Многие вопросы писались от руки и сопровождались иллюстрациями. Существовали даже случаи, когда зрители целыми коллективами придумывали задания.

Как волчок на самом деле решает судьбу миллионов. Фото © ТАСС / Борис Дембицкий

Ещё одним новшеством, которое запустила передача «Что? Где? Когда?» стал «чёрный ящик». Первый ящик советские телезрители увидели в 1983 году. Тогда в нём находилась старинная антиалкогольная рюмка, которая создавала у человека иллюзию, что в ней плавают мухи. В дальнейшем формат «чёрного ящика» переняли и другие телепроекты, например «Поле чудес».

Вопрос, который сломал всех: Зачем пилотов кормят разной едой и почему знатоки его ненавидят

Из художников в игре «Что? Где? Когда?» чаще всего говорили о Леонардо да Винчи, из поэтов — о Пушкине, из писателей — о Набокове. А какой учёный чаще всего упоминался в игре «Что? Где? Когда?» (Ответ: Сергей Королёв. Дело в том, что тогда из игры в игру телезрителей призывали присылать письма с вопросами по одному адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12.)

Какое правило неукоснительно соблюдают стюардессы всех американских авиакомпаний при кормлении первого и второго пилотов самолёта? (Ответ: пилотов кормят разной едой, так как в этом случае риск отравления минимальный.)

Внимание, два чёрных ящика! В этих чёрных ящиках находятся похожие предметы, но между ними есть и различия. То, что в маленьком, поменьше и там есть, например, деревня. А в большом деревни ещё нет, но зато есть город. В маленьком — двор, а в большом — поле. В маленьком — речка, а в большом — пруды. В маленьком — остров, а в большом — горы. Что же находится в каждом из ящиков? (Ответ: в маленьком чёрном ящике схема метро Санкт-Петербурга, в большом — схема метро Москвы.)

Авторы Альмир Хабибуллин