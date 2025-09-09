Почему все без ума от Вани Дмитриенко? Как пацан из Красноярска с «Золотым граммофоном» рвёт чарты Оглавление Биография Вани Дмитриенко Детство и семья Образование Карьера Личная жизнь Музыка и лучшие песни Съёмки в фильмах Ваня Дмитриенко сейчас Подробная биография Вани Дмитриенко — где родился, какие даёт концерты; личная жизнь, есть ли девушка, сколько Ване лет, где он сейчас. Последние новости и фото с новой звездой «Тиктока» — в материале Life.ru. 8 сентября, 21:41 Ваня Дмитриенко — песни, где сейчас, сколько лет. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Егор Алеев

Ваня Дмитриенко — популярный молодой артист, который стал известен благодаря хиту «Венера – Юпитер». Уже в юном возрасте он завоевал сердца поклонников и получил «Золотой граммофон». Недавно Ваня сменил музыкальный стиль, добавив в песни больше страсти, что привлекло внимание даже миллениалок. Поклонникам интересно не только творчество артиста, но и его личная жизнь, например роман с актрисой Анной Пересильд. А многие ли фанаты знают биографию Вани? Вот именно о ней мы сегодня в большей степени и расскажем.

Биография Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко стал настоящим открытием российской эстрады. Всего за несколько месяцев 2021 года этот обаятельный и юный артист завоевал сердца слушателей своим трогательным исполнением песни «Венера – Юпитер». Этот трек быстро стал хитом, заняв лидирующие позиции в чартах «Яндекс.Музыки» и установив множество рекордов. Но с чего всё началось?

Детство и семья

Иван Дмитриенко, родившийся 25 октября 2005 года в Красноярске, с раннего возраста отличался разносторонними интересами. Вдохновлённый музыкальным наследием отца, он у него был музыкантом, и поддержкой матери, психиатра-нарколога, он увлекался музыкой. Интересовало его не только только творчество, но и спорт. Иван получил разряд по плаванию и играл в хоккей, баскетбол, футбол, настольный теннис. В 2014 году, после развода родителей, Ваня проявил зрелость, «не заплакал, а, наоборот, поддержал и маму, и папу в том, что с детьми всё окей».

Ваня Дмитриенко — самые известные песни. Фото © РИА Новости / Анатолий Медведь

Образование

В 2018 году семья переехала в Москву, где Иван поступил в Московский финансово-юридический университет, одновременно продолжая заниматься музыкой. Он обучался у педагога Елены Румянцевой и самостоятельно освоил гитару, фортепиано и губную гармошку. В Москве Ваня начал развиваться как вокалист в центре творческого развития «Республика KIDS».

Карьера

Музыкальная карьера Вани Дмитриенко началась с публикации каверов на популярных платформах. Сначала ему приходилось перепевать те песни, которые были на слуху, а не те, что ему самому были ближе. Кстати, он трижды пытался попасть на кастинг шоу «Голос. Дети», но в итоге отказался от этой затеи, когда нашёл своё музыкальное направление, в котором ему было комфортно работать.

Ваня Дмитриенко — в каких проектах участвовал. Фото © ТАСС / Николай Кисличко

Важный шаг в карьере Вани произошёл в 2020 году, когда он стал участником проекта «Хочу с Open Kids», где девичья группа выбирала парня для совместного исполнения песни и съёмок клипа, попав во время отбора в тройку лучших. В результате этого сотрудничества появилась совместная песня с группой — «Ответь мне». А ещё в этот период у Вани случился роман с участницей Лизой Костякиной.

Летом 2020 года он подписал контракт с лейблом Zion Music, известным благодаря Niletto. Осенью того же года Дмитриенко выпустил свои дебютные треки «В сердечке нить» и «Танцуй», а затем совместную работу с РУВИ «Такие дела» и сольную композицию «Навечно».

Однако настоящая популярность пришла к нему с выходом песни «Венера – Юпитер». Для создания ажиотажа вокруг трека сначала артист выпустил небольшой отрывок, а затем предложил фанатам записать 10 тысяч каверов, чтобы вышла полная версия. Эта цель была достигнута всего за несколько дней, и песня была выпущена уже 31 декабря 2020 года. В феврале 2021 года вышел клип на эту композицию.

С тех пор карьера Вани начала стремительно развиваться. Его стали приглашать на популярные телевизионные шоу, такие как ТНТ MUSIC LIVE, «Вечерний Ургант», «Авторадио» и «Тикток-шоу на Новом радио». В 2022 году он стал самым молодым участником шоу «Танцы со звёздами» и принял участие в «Маске», где выступал под костюмом Ворона.

В 2023 году Дмитриенко снялся во втором сезоне программы «Вызов» и попробовал себя в роли судьи в шоу «Конфетка». Он также выпустил совместную композицию с Григорием Лепсом «Бейби» и принял участие в трибьюте t.A.T.u. с кавером на песню «220». Его дебютный альбом «Параноик» вышел в 2023 году и стал очередным шагом в становлении молодого артиста на музыкальной сцене.

Певцы Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко и Brandon Stone. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Личная жизнь

Ваня Дмитриенко и его романтические отношения уже давно привлекают внимание публики. Первой из известных девушек его сердце завоевала Лиза Костякина, с которой, как мы уже ранее говорили, он познакомился во время участия в шоу «Хочу с Open Kids». Зрители следили за каждым их шагом. Вместе они провели около трёх месяцев, прежде чем расстались, однако причины разрыва так и остались загадкой для фанатов.

Следующей на горизонте появилась Валерия Локтионова, с которой он снялся в клипе на песню «Венера – Юпитер». Хотя молодые люди не подтвердили, что у них роман, Ваня заявлял, что Валерия — его близкая подруга, чем добавлял интриги к их отношениям.

Однако настоящая страсть разгорелась между Ваней и блогершей Сашей Айс. Их история была яркой и запоминающейся: певец добился её расположения, несмотря на то что Саша имела отношения с другим молодым человеком. Влюблённые часто делились своими совместными моментами в социальных сетях. Первое расставание случилось после того, как Ваня был замечен с Камиллой Валиевой, главной героиней его клипа, что Саша восприняла как измену и объявила о разрыве. Иван смог выпросить прощение и сохранить отношения, но снова они продлились недолго — в 2024 году пара всё же рассталась окончательно.

Сегодня Ваня Дмитриенко встречается со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анной Пересильд. Официально они, конечно, свои отношения не подтверждали и долго заявляли что-то в духе «мы просто друзья». Но вот недавно в Санкт-Петербурге 19-летний певец Ваня Дмитриенко и 16-летняя актриса Анна Пересильд наконец показали: между ними не только творческий союз. Пара больше не скрывает роман.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд — встречаются или нет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Музыка и лучшие песни

Музыкант быстро стал узнаваемым благодаря умению говорить на темы, близкие юным слушателям. Например, в песне «Шёлк» каждый слушатель может найти отражение собственных переживаний.

Помимо этого певец отлично поработал не только с зумерской аудиторией, но и уделил внимание миллениалам, соединив ностальгию по нулевым с трендами поколения Z.

Потому в его репертуаре и немало популярных песен, среди которых:

«Настоящая» (2025); «Шёлк» (2025); «Вишнёвый» (2024); «Прятки» (2023); «Сила притяжения» (2022); «Вечно молодым» (2021); «36,6» (2021); «Стерва» (2021); «Венера – Юпитер» (2020); «В сердечке нить» (2020).

Съёмки в фильмах

Но не только музыкой известен Ваня. Помимо своего основного занятия он также уже снялся в нескольких кинопроектах.

В его фильмографии такие сериалы, как «Родком», «Олег», «Плакса» и пара комедий: «Иван Васильевич меняет всё» и «Небриллиантовая рука».

Ваня Дмитриенко — в каких фильмах снимался. Фото © Кадр из сериала «Плакса-2», режиссёр Андрей Силкин, сценаристы Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская и др. / Kino-teatr

Ваня Дмитриенко сейчас

Артист продолжает выпускать песни. В этом году вышли такие треки, как «Шёлк», «Настоящая», «Цветаева».

В этом году Дмитриенко отправится в концертный тур, который стартует 12 сентября в Самаре. В программе запланированы выступления в различных городах, включая Челябинск, Екатеринбург, Уфу и Омск. О Москве и Санкт-Петербурге артист тоже не забыл.

Также известно, что планируется появление Вани в предстоящем фильме «Невероятные приключения Шурика» 2025 года.

Авторы Андрей Ананьев