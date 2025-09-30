Интервидение
30 сентября, 14:36

«Вся страна устала»: Подавший в суд на Пугачёву адвокат высказался о хамстве певицы

Адвокат Трещёв: Россияне устали от хамства и вседозволенности Пугачёвой

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ветеран боевых действий в Афганистане, адвокат Александр Трещёв, подавший иск к народной артистке СССР Алле Пугачёвой на 1,5 миллиарда рублей, заявил о всеобщей усталости россиян от поведения звезды. По его словам, в комментариях под новостями о певице он не обнаружил ни одного положительного отзыва.

«Под новостями о моём иске оставляют свои комментарии тысячи реальных россиян. Нет ни одного доброго слова о Пугачёвой. Вся страна устала от её хамства и ощущения вседозволенности», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он подверг сомнению законность приобретения Пугачёвой первой квартиры в центре Москвы, предположив, что сделка могла быть осуществлена по символической цене благодаря близости к властным структурам того времени. Юрист также раскритиковал механизм получения певицей доходов от авторских прав, указав, что она скупала права на песни талантливых авторов за бесценок, а теперь ежегодно зарабатывает на этом не менее 28 миллионов рублей.

Пугачёвой предъявлен третий иск о защите чести и достоинства

Напомним, ранее адвокат Александр Трещёв подал в суд на Аллу Пугачёву. Поводом стали высказывания Примадонны в интервью о Джохаре Дудаеве. Юрист планирует отсудить у певицы 1,5 миллиарда рублей. Савёловский суд Москвы уже подтвердил факт поступления заявления от Трещёва против Пугачёвой, позже иск принял к рассмотрению Тверской суд столицы.

