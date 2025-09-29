Второй суд Москвы зарегистрировал иск к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей

Иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева против певицы Аллы Пугачёвой принял к рассмотрению Тверской суд в Москве. Сумма требований составляет 1,5 миллиарда рублей. Об этом сказано в материалах суда, сообщает РИА «Новости».