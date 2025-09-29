Второй суд Москвы зарегистрировал иск к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева против певицы Аллы Пугачёвой принял к рассмотрению Тверской суд в Москве. Сумма требований составляет 1,5 миллиарда рублей. Об этом сказано в материалах суда, сообщает РИА «Новости».
«Исковое заявление зарегистрировано», — говорится в документе.
Напомним, что поводом для обращения в суд стали недавние высказывания Аллы Пугачёвой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. В своём первом после эмиграции интервью певица назвала его «порядочным человеком» и выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для его спасения. Также отмечалось, что подобный иск может быть оставлен без рассмотрения, так как он не соответствует нормам российского законодательства и не имеет перспектив. Вместе с тем Савёловский суд Москвы уже подтвердил факт поступления заявления от Трещева против Пугачёвой.
