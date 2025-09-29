Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:23

Второй суд Москвы зарегистрировал иск к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева против певицы Аллы Пугачёвой принял к рассмотрению Тверской суд в Москве. Сумма требований составляет 1,5 миллиарда рублей. Об этом сказано в материалах суда, сообщает РИА «Новости».

«Исковое заявление зарегистрировано», — говорится в документе.

Суд решил, обеднеет ли Пугачёва на 1,5 млрд рублей из-за оды Джохару Дудаеву
Суд решил, обеднеет ли Пугачёва на 1,5 млрд рублей из-за оды Джохару Дудаеву

Напомним, что поводом для обращения в суд стали недавние высказывания Аллы Пугачёвой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. В своём первом после эмиграции интервью певица назвала его «порядочным человеком» и выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для его спасения. Также отмечалось, что подобный иск может быть оставлен без рассмотрения, так как он не соответствует нормам российского законодательства и не имеет перспектив. Вместе с тем Савёловский суд Москвы уже подтвердил факт поступления заявления от Трещева против Пугачёвой.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar