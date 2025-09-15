Адвокат оценил перспективы миллиардного иска к Пугачёвой

Судебный иск к певице Алле Пугачёвой о взыскании 1,5 млрд рублей оставят без рассмотрения, так как он не соответствует нормам российских законов. Такую информацию раскрыл адвокат Сергей Жорин, прокомментировавший перспективы этого дела для портала «Страсти».

По его словам, иск не имеет абсолютно никаких перспектив.

«В российском законодательстве действительно предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда (ст. 151 и 1101 ГК РФ). Но есть важные нюансы: надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания; чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред; защищать «чувства» других без их согласия нельзя: закон не допускает защиты прав лиц, которые не уполномочили тебя на это», — заявил Жорин.

Адвокат отметил, что суд, скорее всего, оставит иск без рассмотрения. По его мнению, истинной целью заявителя был не судебный успех, а привлечение внимания, что у него уже получилось. Сумма в полтора миллиарда рублей и вовсе выглядит фантастической, добавил эксперт.

Напомним, против Аллы Пугачёвой подан иск на рекордную сумму в 1,5 миллиарда рублей. Заявление в суд направил адвокат Александр Трещёв, усмотревший в недавних высказываниях певицы оскорбление в адрес ветеранов. Поводом послужило интервью Пугачёвой, где она назвала Джохара Дудаева «порядочным человеком» и извинилась за то, что не смогла ему помочь.