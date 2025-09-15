«Перед смертью успел попросить прощения»: Пугачёва рассказала о предательстве бывшего мужа
Пугачёва вспомнила, как экс-супруг Стефанович предал её, сняв деньги со счетов
Певица Алла Пугачёва призналась, что особо тяжёлым для нее стал брак со вторым мужем — режиссёром Александром Стефановичем, который, по ее словам, был чисто благотворительным. Подробностями она поделилась в интервью с журналисткой Екатериной Гордеевой*.
Примадонна рассказала, что брак с молодым режиссёром из региона был заключён для того, чтобы тот смог получить московскую прописку. Союз продлился ровно три года, именно столько требовалось для получения столичной регистрации – вскоре после достижения цели брак был стремительно расторгнут.
При этом незадолго до расторжения брака Стефанович вывел все семейные средства, несмотря на то, что они в основном были заработаны Пугачёвой. После этого он стал настаивать на разделе их общей квартиры. Неприкосновенным осталось лишь жильё, унаследованное артисткой от родителей.
«Я потом встретила его в коридоре. Он такой: «Пугачёвочка, прости меня. Ну ты же понимаешь». Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила», — рассказала певица.
Напомним, Алла Пугачёва впервые после отъезда дала интервью, в котором выразила удовлетворение своей нынешней жизнью, объяснила причины эмиграции и отвергла обвинения в измене Родине. Также она выразила надежду, что её дети смогут вернуться в Россию для создания Музея любви.
* Включена в список иностранных агентов Минюста России