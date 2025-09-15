«Перед смертью успел попросить прощения»: Пугачёва рассказала о предательстве бывшего мужа

Примадонна рассказала, что брак с молодым режиссёром из региона был заключён для того, чтобы тот смог получить московскую прописку. Союз продлился ровно три года, именно столько требовалось для получения столичной регистрации – вскоре после достижения цели брак был стремительно расторгнут.

«Я потом встретила его в коридоре. Он такой: «Пугачёвочка, прости меня. Ну ты же понимаешь». Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила», — рассказала певица.