Прервала тишину: Пугачёва дала первое интервью после отъезда из России

«Кому-то, может быть, будет неприятно это слышать, но я довольна своей жизнью. Может быть, поэтому я и даю интервью, чтобы ответить на дурацкие сплетни, мифы. Если есть вопросы, я на них отвечу. Мало ли что завтра. Пусть останется документ для людей. И раз такие мысли появились, понятно почему, расскажу всё, так и быть. Я хочу, чтобы дети знали правду и о папе, и о маме», — сказала Алла Борисовна.