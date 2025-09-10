Мессенджер MAX
Прервала тишину: Пугачёва дала первое интервью после отъезда из России

Алла Пугачёва дала первое интервью с момента отъезда из России

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва дала первое интервью после того, как покинула Россию. В беседе с Екатериной Гордеевой* артистка выразила удовлетворение своей жизнью и намерение опровергнуть слухи.

«Кому-то, может быть, будет неприятно это слышать, но я довольна своей жизнью. Может быть, поэтому я и даю интервью, чтобы ответить на дурацкие сплетни, мифы. Если есть вопросы, я на них отвечу. Мало ли что завтра. Пусть останется документ для людей. И раз такие мысли появились, понятно почему, расскажу всё, так и быть. Я хочу, чтобы дети знали правду и о папе, и о маме», — сказала Алла Борисовна.

С момента своего отъезда из России в 2022 году Пугачёва придерживалась политики молчания, лишь изредка публикуя короткие заметки в социальных сетях.

Пугачёва и Галкин* повели уставших детей гулять по Риге вместо школы 1 Сентября
Ранее таролог Борис Зак по просьбе Life.ru сделал расклад на то, вернётся ли Алла Пугачёва в Россию. Карты сказали ему, что ждать возвращения примадонны на постоянной основе не стоит — даже разлад с супругом Максимом Галкиным* едва ли подтолкнёт артистку к этому.

*Включены перечень иностранных агентов Минюста РФ.

