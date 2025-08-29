Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 16:37

«Выпал Шут»: Таролог раскрыл, вернётся ли Пугачёва в Россию на фоне кризиса с Галкиным*

Таролог Зак: Маловероятно, что Пугачёва вернётся в Россию в 2025–2026 годах

Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Певица Алла Пугачёва вряд ли вернётся в Россию на постоянное жительство в 2025–2026 годах, несмотря на разлад в отношениях с мужем, Максимом Галкиным*. Данное заявление сделал таролог Борис Зак в беседе с Life.ru, основываясь на результатах карточного расклада.

Выпали карты «10 мечей» и «2 мечей», которые подтверждают прогноз: маловероятно, что в 2025–2026 годах Алла Борисовна вернётся в Россию на постоянной основе. Впрочем, в конце расклада выпала карта «Императрица» и к ней дополнительно карта «Шут», которые указывают на то, что в конце 2026 года вероятность её возврата на Родину будет выше, чем сейчас. Но общий прогноз — всё же маловероятно, что она вернётся в обозначенный срок.

Эксперт считает, что именно Максим Галкин* оказал решающее воздействие на решение семейной пары покинуть Россию. Об этом говорят карты «Влюблённые» и «Страшный суд», символизирующие их общую судьбу и принятие судьбоносного решения под его влиянием. При этом карта «Шут» намекает на то, что решение было поспешным и не до конца взвешенным.

«В дополнительном раскладе на вопрос «Какие в принципе причины побудили Аллу Борисовну уехать из России?» также выпал «Шут», что даёт нам отсылку к раскладу о влиянии Галкина* на решение. Но вместе с этим выпали и карты «Отшельник» и «Жрица». Вместе карты указывают на то, что есть и более глубокие, скрытые мотивы отъезда Примадонны. Дополнительные карты показали, что под этими мотивами скрываются закулисные игры, связанные с политикой», — подытожил таролог.

Напомним, что один из источников, приближённых к семье Пугачёвой, раскрыл, что исполнительница не раз обвиняла и упрекала мужа в том, что именно из-за него ей пришлось покинуть Россию. Певица мечтала, чтобы их дети учились на родине.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

