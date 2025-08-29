Мессенджер MAX
29 августа, 13:15

«Ходить рядом, носить сумку»: Галкину* прояснили перспективы возращения в Россию

Глава ФПБК Бородин: Пугачёву и Галкина* не арестуют, если они приедут в Россию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Комик Максим Галкин* и певица Алла Пугачёва сохраняют возможность вернуться в Россию и проживать в своём загородном доме без риска уголовного преследования. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Эксперт уточнил, что для Галкина*, имеющего статус иностранного агента, единственным ограничением является обязанность регулярной отчётности перед Министерством юстиции о расходовании средств.

«С ним не согласятся работать ни театры, ни продюсерские центры, ни бюджетные организации. Он будет просто мужем Аллы Пугачёвой, ходить рядом и носить её сумку», — успокоил комика Бородин в разговоре с «Ридусом».

При этом общественник выразил сомнение в реальности их возвращения, предположив, что артисты остаются за рубежом из-за финансовой поддержки со стороны предпринимателя Михаила Ходорковского*, который, по его словам, обеспечивает их роскошные условия жизни и оплачивает антироссийские высказывания. Бородин также добавил, что наличие компромата у спонсора делает возвращение пары маловероятным.

«С деньгами проблемы»: Продюсер рассказал о финансовых вызовах Пугачёвой и Галкина*
Сегодня источник из окружения пары сообщил о конфликте Пугачёвой и Галкина*, скрытом за гармоничной вывеской социальных сетей. По его информации, Примадонна винит супруга в том, что им пришлось покинуть Россию, а их дети не могу учиться на Родине.

*Включены в список иностранных агентов Минюста России.

