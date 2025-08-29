Заброшенная мечта и пустующий замок: Стало известно о семейной драме Пугачёвой и Галкина*

Алла Пугачёва, несмотря на внешнюю идиллию в соцсетях, в узком кругу не раз обвиняла и упрекала Максима Галкина*: она утверждает, что именно из-за него их семья была вынуждена покинуть Россию. Этим с SHOT поделился источник, близкий к паре.

Певица мечтала, чтобы их дети учились на родине, но реальность оказалась суровой: жизнь на Кипре, шквал критики в Интернете, угроза задержания Галкина* на границе и пристальное внимание СМИ сделали возвращение в Россию несбыточной фантазией.

При этом замок в деревне Грязи, словно забытый декор из старой сказки, пока решили не продавать — на всякий случай. Особняк ветшает без хозяев, а Алла Борисовна ежемесячно выделяет около полумиллиона рублей на его содержание, оплачивая труд персонала.