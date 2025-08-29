Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:25

Заброшенная мечта и пустующий замок: Стало известно о семейной драме Пугачёвой и Галкина*

Алла Пугачева винит Максима Галкина* в том, что ей пришлось уехать из России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Алла Пугачёва, несмотря на внешнюю идиллию в соцсетях, в узком кругу не раз обвиняла и упрекала Максима Галкина*: она утверждает, что именно из-за него их семья была вынуждена покинуть Россию. Этим с SHOT поделился источник, близкий к паре.

Певица мечтала, чтобы их дети учились на родине, но реальность оказалась суровой: жизнь на Кипре, шквал критики в Интернете, угроза задержания Галкина* на границе и пристальное внимание СМИ сделали возвращение в Россию несбыточной фантазией.

При этом замок в деревне Грязи, словно забытый декор из старой сказки, пока решили не продавать — на всякий случай. Особняк ветшает без хозяев, а Алла Борисовна ежемесячно выделяет около полумиллиона рублей на его содержание, оплачивая труд персонала.

«С деньгами проблемы»: Продюсер рассказал о финансовых вызовах Пугачёвой и Галкина*
«С деньгами проблемы»: Продюсер рассказал о финансовых вызовах Пугачёвой и Галкина*

Ранее Алле Пугачёвой пришлось вдвое урезать гонорар из-за низкого спроса на концерты. Кроме того, артистка призналась в проблемах со здоровьем.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Алла Пугачёва
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar