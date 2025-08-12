Пугачёвой пришлось вдвое урезать гонорар из-за низкого спроса на концерты

76-летняя Алла Пугачева в ближайшие дни покинет уютную Юрмалу, чтобы перебраться в очередной «новый старый» дом на Кипре. С начала июля певица проводила самый знойный период лета на Балтийском побережье, предпочитая мягкий климат Прибалтики. Вот уже много лет подряд именно здесь, в Юрмале, Примадонна проводит июль и начало августа — ведь жара тяжело даётся ей из-за давления и проблем с сердцем. Об этом сообщает kp.ru.

Однако этим летом певица не только отдыхала, но и пополнила семейный бюджет. Местные блогеры и телевизионщики активно обсуждают её появление на частных мероприятиях. Несмотря на заявления Аллы Борисовны о том, что теперь она поёт лишь для близких и друзей, ей приписывают выступление на закрытой вечеринке у бизнесмена с гонораром около 150 тысяч евро — вдвое меньше прежних цен. Такая «скидка» связана с тем, что артистка предпочитает выступать там, где отдыхает, избегая частых перелётов из-за здоровья.

Пугачёва продолжает зарабатывать через музыкальные стриминговые платформы — выпускает новые треки и переиздаёт классику. Однако зарубежные заказчики требуют только советские хиты.

Тем временем её песни не попадают в топы отечественных чартов. Её творчество перестало быть интересно людям, а обсуждают теперь не пение Примадонны, а операции с лицом, проблемы с суставами и её пресловутого супруга.