Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 11:14

Пугачёвой пришлось вдвое урезать гонорар из-за низкого спроса на концерты

Kp.ru: Гонорар Аллы Пугачёвой летом упал в два раза

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

76-летняя Алла Пугачева в ближайшие дни покинет уютную Юрмалу, чтобы перебраться в очередной «новый старый» дом на Кипре. С начала июля певица проводила самый знойный период лета на Балтийском побережье, предпочитая мягкий климат Прибалтики. Вот уже много лет подряд именно здесь, в Юрмале, Примадонна проводит июль и начало августа — ведь жара тяжело даётся ей из-за давления и проблем с сердцем. Об этом сообщает kp.ru.

Однако этим летом певица не только отдыхала, но и пополнила семейный бюджет. Местные блогеры и телевизионщики активно обсуждают её появление на частных мероприятиях. Несмотря на заявления Аллы Борисовны о том, что теперь она поёт лишь для близких и друзей, ей приписывают выступление на закрытой вечеринке у бизнесмена с гонораром около 150 тысяч евро — вдвое меньше прежних цен. Такая «скидка» связана с тем, что артистка предпочитает выступать там, где отдыхает, избегая частых перелётов из-за здоровья.

Пугачёва продолжает зарабатывать через музыкальные стриминговые платформы — выпускает новые треки и переиздаёт классику. Однако зарубежные заказчики требуют только советские хиты.

Тем временем её песни не попадают в топы отечественных чартов. Её творчество перестало быть интересно людям, а обсуждают теперь не пение Примадонны, а операции с лицом, проблемы с суставами и её пресловутого супруга.

«Ручки трясутся, это жизнь»: Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем
«Ручки трясутся, это жизнь»: Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем

Ранее появление Аллы Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале вызвало у людей вопросы, поскольку на видео и фотографиях Примадонна расхаживает в длинном балахоне с бесчисленным количеством украшений. При этом сама певица выглядела измождённой.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar