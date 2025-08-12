Пугачёвой пришлось вдвое урезать гонорар из-за низкого спроса на концерты
Kp.ru: Гонорар Аллы Пугачёвой летом упал в два раза
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
76-летняя Алла Пугачева в ближайшие дни покинет уютную Юрмалу, чтобы перебраться в очередной «новый старый» дом на Кипре. С начала июля певица проводила самый знойный период лета на Балтийском побережье, предпочитая мягкий климат Прибалтики. Вот уже много лет подряд именно здесь, в Юрмале, Примадонна проводит июль и начало августа — ведь жара тяжело даётся ей из-за давления и проблем с сердцем. Об этом сообщает kp.ru.
Однако этим летом певица не только отдыхала, но и пополнила семейный бюджет. Местные блогеры и телевизионщики активно обсуждают её появление на частных мероприятиях. Несмотря на заявления Аллы Борисовны о том, что теперь она поёт лишь для близких и друзей, ей приписывают выступление на закрытой вечеринке у бизнесмена с гонораром около 150 тысяч евро — вдвое меньше прежних цен. Такая «скидка» связана с тем, что артистка предпочитает выступать там, где отдыхает, избегая частых перелётов из-за здоровья.
Пугачёва продолжает зарабатывать через музыкальные стриминговые платформы — выпускает новые треки и переиздаёт классику. Однако зарубежные заказчики требуют только советские хиты.
Тем временем её песни не попадают в топы отечественных чартов. Её творчество перестало быть интересно людям, а обсуждают теперь не пение Примадонны, а операции с лицом, проблемы с суставами и её пресловутого супруга.
Ранее появление Аллы Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале вызвало у людей вопросы, поскольку на видео и фотографиях Примадонна расхаживает в длинном балахоне с бесчисленным количеством украшений. При этом сама певица выглядела измождённой.