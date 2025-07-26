Как с барахолки: Постаревшая Пугачёва шокировала фанатов своим видом в Юрмале

Алла Пугачёва и Максим Галкин* традиционно приехали на фестиваль к своей подруге Лайме Вайкуле в Юрмалу. Мероприятие проходит в зале «Дзинтари» с 25 по 27 июля. Поклонники звёздного семейства удивились тому, как оделась Примадонна, а также выразили беспокойство о её здоровье.

Пугачёва с мужем в Юрмале. Видео © Х / 04nnov

Галкин* показал совместное фото с супругой за пару часов до концерта. Пугачёва наделала на себя длинный балахон, напоминающий пальто, и украсила себя бесчисленным количеством бус. На её фоне муж выглядел весьма скромно: светлое поло, бежевые брюки. Поклонники не оценили «королевский» выход Пугачёвой. Они назвали наряд безвкусным и старомодным. Кроме того, многие пользователи обратили внимание, что певица медленно шла и всё время тяжело опиралась на руку супруга.

«Ощущение, что Галкин* вышел в свет с престарелой родственницей. Неужели Пугачёва настолько плохо себя чувствует?!» — прокомментировал появления семейства один из фанатов.

«Ожерелье из жемчуга, да ещё и в таком количестве... Стилист явно не любит Пугачёву и решил её приодеть во всё, что завалялась на барахолке», — написала другая поклонница.

«Мда. Из развлечений у Пугачёвой остались концерты Вайкуле. Но и на них она, видимо, выбирается уже с трудом», — констатировал пользователь.

Ранее Галкин* впервые за долгое время выложил совместное фото с супругой Аллой Пугачёвой. Чаще всего юморист любит позировать в одиночестве. Однако на этот раз Галкин* сделал исключение и показал селфи с женой на отдыхе в Риме. Фанаты пришли в ужас от того, как Примадонна злоупотребляет косметикой и фотошопом. Её назвали «восковой куклой».