Пугачёва и Галкин* повели уставших детей гулять по Риге вместо школы 1 Сентября

В то время как большинство российских знаменитостей 1 Сентября сопровождали своих чад в школьные коридоры, певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* сделали выбор в пользу неспешных прогулок по столице Латвии.

Юморист поделился в своём блоге серией фотографий с семейной вылазки, на которых заметно, что их сын Гарри не очень рад гулянкам. На одном из кадров он просто опустил вниз голову — наверняка не хотел, чтоб его снова фотографировали.

Гарри скрывается от камеры. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Комментаторы заметили состояние ребёнка и выразили догадки о том, что дети устали от такого «кочевого» образа жизни родителей и бесконечных переездов с места на место. Кстати, на одну из фоток втесался прикреплённый на фасаде дома флаг Украины — обыденность для Риги, где проживают тысячи украинских беженцев.

