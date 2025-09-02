Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:46

Пугачёва и Галкин* повели уставших детей гулять по Риге вместо школы 1 Сентября

Пугачёва и Галкин* с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Пугачёва и Галкин* с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

В то время как большинство российских знаменитостей 1 Сентября сопровождали своих чад в школьные коридоры, певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* сделали выбор в пользу неспешных прогулок по столице Латвии.

Юморист поделился в своём блоге серией фотографий с семейной вылазки, на которых заметно, что их сын Гарри не очень рад гулянкам. На одном из кадров он просто опустил вниз голову — наверняка не хотел, чтоб его снова фотографировали.

Гарри скрывается от камеры. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Гарри скрывается от камеры. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Комментаторы заметили состояние ребёнка и выразили догадки о том, что дети устали от такого «кочевого» образа жизни родителей и бесконечных переездов с места на место. Кстати, на одну из фоток втесался прикреплённый на фасаде дома флаг Украины — обыденность для Риги, где проживают тысячи украинских беженцев.

Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале
Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале

Ранее Life.ru рассказывал, что Аллу Пугачёву и Максима Галкина* не будут арестовывать, если они вернутся в Россию. Супругу Примадонны придётся лишь регулярно отчитываться перед Министерством юстиции как иностранному агенту.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Дети
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar