Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале

В Юрмале произошёл неприятный инцидент с Максимом Галкиным*. Юморист попал в ДТП во время велопрогулки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, Галкин* катился на велосипеде по малолюдной улице Видус-проспект. Там старый «Фольксваген» неожиданно врезался в него сбоку. За рулём находилась женщина.

После столкновения комик получил травму руки, куда попали осколки стекла. На своём последнем концерте Галкин* выступал с забинтованной кистью. На данный момент ни он, ни его супруга Алла Пугачёва не прокомментировали ситуацию.

Напомним, Алла Пугачёва и Максим Галкин* традиционно приехали в Юрмалу на фестиваль к своей подруге Лайме Вайкуле. Мероприятие проходило в зале «Дзинтари» с 25 по 27 июля. Поклонники звёздного семейства удивились тому, как оделась Примадонна.