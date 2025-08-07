Мизулина призвала МВД проверить альбом Гуфа на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков альбом «Город дорог», который принёс популярность рэперу Гуфу (Алексей Долматов). Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

Мизулина прокомментировала новость о том, что сделка российского бизнесмена по покупке альбома «Город дорог» была расторгнута.

«Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков. На это обратили внимание подписчики. Вероятно, из-за хайпа, который создали в СМИ. Поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку», — написала глава ЛБИ.

Она также прикрепила скриншоты с текстами треков с альбома, замазав все «опасные» слова.