Мизулина призвала МВД проверить альбом Гуфа на пропаганду наркотиков
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков альбом «Город дорог», который принёс популярность рэперу Гуфу (Алексей Долматов). Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.
Мизулина прокомментировала новость о том, что сделка российского бизнесмена по покупке альбома «Город дорог» была расторгнута.
«Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков. На это обратили внимание подписчики. Вероятно, из-за хайпа, который создали в СМИ. Поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку», — написала глава ЛБИ.
Она также прикрепила скриншоты с текстами треков с альбома, замазав все «опасные» слова.
Ранее предприниматель Игорь Рыбаков попытался купить за 95 миллионов рублей альбом «Город дорог», чтобы удалить его с площадок. По словам бизнесмена, именно из-за этой музыки он в своё время вёл разгульный образ жизни и злоупотреблял выпивкой. Однако затем сделка сорвалась, поскольку владелец лейбла ответил отказом. Кстати, сам Гуф не расстроился, но был крайне удивлён, узнав, что кто-то готов отвалить аж 95 млн за его первый сборник.