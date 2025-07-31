Российский бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа, чтобы удалить его отовсюду

Челябинский предприниматель Игорь Рыбаков решил приобрести права на дебютный альбом рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) «Город Дорог», чтобы удалить его со всех площадок. Сделка близится к завершению, её стоимость оценивается примерно в 100 млн рублей

Причина покупки весьма интересна: именно музыка из альбома сопровождала молодого предпринимателя в годы, когда он вел разгульный образ жизни, злоупотребляя алкоголем и рискуя своим будущим. Позже Рыбаков сумел вернуться к нормальной жизни, создал успешный бизнес и вошёл в число богатейших людей России.

«Я удалю «Город Дорог» со всех музыкальных площадок! Считаю, так будет правильно. В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни», — объяснил Рыбаков в своём телеграм-канале.

Альбом «Город дорог» вышел в 2007 году. Это первый релиз участников группы CENTR. Большинство песен альбома посвящено темам употребления наркотиков, субкультуре наркоманов. В песнях альбома встречается ненормативная лексика.