На Украине признали рэпера Гуфа угрозой национальной безопасности

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) внесён в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщается в документах украинского ведомства.

В официальном списке упоминается имя Долматова, а также его предполагаемая деятельность. Рэпер также попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», где говорится, что он якобы вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательно нарушил госграницу Украины в Донбассе».