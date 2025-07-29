Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 02:55

На Украине признали рэпера Гуфа угрозой национальной безопасности

Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Данилов

Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Данилов

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) внесён в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщается в документах украинского ведомства.

В официальном списке упоминается имя Долматова, а также его предполагаемая деятельность. Рэпер также попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», где говорится, что он якобы вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательно нарушил госграницу Украины в Донбассе».

«Очень гордимся»: «Бурановские бабушки» довольны почётным званием «Миротворец»
«Очень гордимся»: «Бурановские бабушки» довольны почётным званием «Миротворец»

Ранее Life.ru писал, что в базу «Миротворца» попал режиссёр Констанин Богомолов. По данным владельцев сайта, его включили в списки за поддержку действий России.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • гуф
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar