На Украине признали рэпера Гуфа угрозой национальной безопасности
Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Данилов
Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) внесён в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщается в документах украинского ведомства.
В официальном списке упоминается имя Долматова, а также его предполагаемая деятельность. Рэпер также попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», где говорится, что он якобы вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательно нарушил госграницу Украины в Донбассе».
Ранее Life.ru писал, что в базу «Миротворца» попал режиссёр Констанин Богомолов. По данным владельцев сайта, его включили в списки за поддержку действий России.