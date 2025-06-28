Гуф заявил, что не поехал на похороны Паши Техника из-за корпоратива

На похоронах Паши Техника собралась целая толпа людей, но из медийных персон пришла лишь пара человек. Отсутствовали многие из тех, кто близко общался с рэпером, пока тот был жив. В недавно вышедшем эпизоде шоу «Вписка» Гуф (Алексей Долматов) рассказал, почему он не приехал проводить друга в последний путь.

За последние два месяца уже пять человек из окружения Гуфа покинули наш мир. По его словам, он не может так часто ездить по похоронам.

«У меня за последние два месяца пять человек умерло. На каждые похороны я не могу ездить, это слишком часто происходит. У Техника я не был на похоронах, меня не было в Москве, на корпоративе был», — сказал Долматов.