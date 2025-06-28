Гуф заявил, что не поехал на похороны Паши Техника из-за корпоратива
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На похоронах Паши Техника собралась целая толпа людей, но из медийных персон пришла лишь пара человек. Отсутствовали многие из тех, кто близко общался с рэпером, пока тот был жив. В недавно вышедшем эпизоде шоу «Вписка» Гуф (Алексей Долматов) рассказал, почему он не приехал проводить друга в последний путь.
За последние два месяца уже пять человек из окружения Гуфа покинули наш мир. По его словам, он не может так часто ездить по похоронам.
«У меня за последние два месяца пять человек умерло. На каждые похороны я не могу ездить, это слишком часто происходит. У Техника я не был на похоронах, меня не было в Москве, на корпоративе был», — сказал Долматов.
Гуф добавил, что его крайне удивило, когда его сын первым делом поинтересовался, почему он не поехал на похороны Паши Техника.
Напомним, что Паши Техника не стало 4 апреля. Спустя неделю в московском районе Лефортово состоялись его похороны, которые посетила целая армия его фанатов. Гуф тогда заявил, что будет очень скучать по своему другу. Кстати, проститься с ним пришёл другой экс-участник группы Centr Птаха, который чуть не подрался с бойцом ОМОН возле церкви. После траурной церемонии Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.